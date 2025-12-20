В России резко вырастут цены на алкоголь. Цифры

Цены поднимут уже в 2026 году Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

С 1 января 2026 года в России вырастет минимальная розничная цена на алкоголь. Соответствующий приказ 19 декабря опубликовал Минфин.

Приказ состоит из семи страниц с таблицами и подробностями. Но главное можно описать коротко:

минимальная цена водки вырастет с 349 до 409 рублей за 0,5 л;

бренди — с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 л;

коньяка — с 651 рубля до 755 рублей за 0,5 л.

Во всех случаях речь идет о розничных ценах. Отдельно приказ регулирует отпускные цены — они чуть ниже. Для водки это 337 рублей, для бренди — 457 рублей, а для коньяка — 546 рублей.

Приказ будет действовать до 2031 года.

