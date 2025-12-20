НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика В России резко вырастут цены на алкоголь. Цифры

В России резко вырастут цены на алкоголь. Цифры

Повысить стоимость водки и коньяка распорядился Минфин

91
Цены поднимут уже в 2026 году | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЦены поднимут уже в 2026 году | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Цены поднимут уже в 2026 году

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

С 1 января 2026 года в России вырастет минимальная розничная цена на алкоголь. Соответствующий приказ 19 декабря опубликовал Минфин.

Приказ состоит из семи страниц с таблицами и подробностями. Но главное можно описать коротко:

  • минимальная цена водки вырастет с 349 до 409 рублей за 0,5 л;

  • бренди — с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 л;

  • коньяка — с 651 рубля до 755 рублей за 0,5 л.

Во всех случаях речь идет о розничных ценах. Отдельно приказ регулирует отпускные цены — они чуть ниже. Для водки это 337 рублей, для бренди — 457 рублей, а для коньяка — 546 рублей.

Приказ будет действовать до 2031 года.

Если вы до сих пор не определились с меню для новогоднего стола, то прочитайте наши советы, как выбрать лучшее игристое. Также мы рассказывали, как выгоднее всего закупиться к празднику.

Банк России тем временем объяснил, что будет с ценами в 2026 году. Глава Центробанка провела большую пресс-конференцию, а мы собрали главное об инфляции, состоянии экономики и нашем ближайшем будущем. Прочитайте наш обзор.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Алкоголь Цена Коньяк Минфин Приказ Повышение цены
