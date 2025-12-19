НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика уже меняется. Банк России рассказал, что будет с ценами в 2026 году

Экономика уже меняется. Банк России рассказал, что будет с ценами в 2026 году

Глава Центробанка провела большую пресс-конференцию

180
Центробанк снова снизил ключевую ставку | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЦентробанк снова снизил ключевую ставку | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Центробанк снова снизил ключевую ставку

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

19 декабря Центробанк установил ключевую ставку на уровне 16%. После этого ведомство провело традиционную пресс-конференцию. На ней глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, чего ждать от инфляции и состояния экономики в 2026 году.

Собрали главное из ее заявлений.

Про цены

По статистике Центробанка, рост цен в этом году оказался минимальным за последние пять лет. Банк России ожидает всплеск роста цен в январе 2026 года из-за временных факторов. Но затем инфляция снова должна пойти вниз.

«Что касается динамики инфляции в течение следующего года, да, возможен некоторый рост, повышение текущего темпа роста цен в январе в связи с повышением НДС. Но мы считаем, что устойчивая инфляция после этого всплеска будет продолжать снижаться», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Другие тезисы из ее речи:

  • Значительная часть пути по достижению цели по инфляции в 4% пройдена — «но вторая часть дистанции, как известно, всегда тяжелее — знает хорошо любой марафонец».

  • В ближайшее время важно «подвести черту» под периодом высокой инфляции.

  • Инфляцию всё еще помогает снижать укрепление рубля, которое случилось в 2025 году.

Про экономику

Главное — коротко:

  • Объем инвестиций в экономику России остается вблизи исторических максимумов.

  • Экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.

  • Несмотря на некоторый рост «плохих» кредитов, банковская система остается устойчивой.

  • Россия продолжит судиться из-за своих активов, заблокированных на Западе.

  • Россия переходит к сбалансированным темпам роста экономики.

«Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Поэтому считаем, что политика срабатывает и мы переходим, как и планировалось, к сбалансированным темпам роста кредита, через ставку влияем прежде всего на кредит, и в целом сбалансированным темпам роста экономики», — сказала Набиуллина.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Банк России Инфляция Цена Эльвира Набиуллина
Комментарии
4
Гость
48 минут
в своих очках виртуальной реальности она видит всё и даже больше 🧐
Гость
13 минут
Если "рост цен, в этом году, оказался минимальным", то страшно даже подумать, что за "всплеск роста цен в январе 2026" нас ожидает. Казалось, дно уже достигнуто, ан нет, в январе мы его пробьем и продолжим свободное падение.
Читать все комментарии
Гость
