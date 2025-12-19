Экономика уже меняется. Банк России рассказал, что будет с ценами в 2026 году

Центробанк снова снизил ключевую ставку Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

19 декабря Центробанк установил ключевую ставку на уровне 16%. После этого ведомство провело традиционную пресс-конференцию. На ней глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, чего ждать от инфляции и состояния экономики в 2026 году.

Собрали главное из ее заявлений.

Про цены

По статистике Центробанка, рост цен в этом году оказался минимальным за последние пять лет. Банк России ожидает всплеск роста цен в январе 2026 года из-за временных факторов. Но затем инфляция снова должна пойти вниз.

«Что касается динамики инфляции в течение следующего года, да, возможен некоторый рост, повышение текущего темпа роста цен в январе в связи с повышением НДС. Но мы считаем, что устойчивая инфляция после этого всплеска будет продолжать снижаться », — цитирует Набиуллину ТАСС.

Другие тезисы из ее речи:

Значительная часть пути по достижению цели по инфляции в 4% пройдена — «но вторая часть дистанции, как известно, всегда тяжелее — знает хорошо любой марафонец».

В ближайшее время важно «подвести черту» под периодом высокой инфляции.

Инфляцию всё еще помогает снижать укрепление рубля, которое случилось в 2025 году.

Про экономику

Главное — коротко:

Объем инвестиций в экономику России остается вблизи исторических максимумов.

Экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.

Несмотря на некоторый рост «плохих» кредитов, банковская система остается устойчивой.

Россия продолжит судиться из-за своих активов, заблокированных на Западе.

Россия переходит к сбалансированным темпам роста экономики.