Экономика уже меняется. Банк России рассказал, что будет с ценами в 2026 году

19 декабря Центробанк установил ключевую ставку на уровне 16%. После этого ведомство провело традиционную пресс-конференцию. На ней глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, чего ждать от инфляции и состояния экономики в 2026 году.
Собрали главное из ее заявлений.
Про цены
По статистике Центробанка, рост цен в этом году оказался минимальным за последние пять лет. Банк России ожидает всплеск роста цен в январе 2026 года из-за временных факторов. Но затем инфляция снова должна пойти вниз.
«Что касается динамики инфляции в течение следующего года, да, возможен некоторый рост, повышение текущего темпа роста цен в январе в связи с повышением НДС. Но мы считаем, что устойчивая инфляция после этого всплеска будет продолжать снижаться», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Другие тезисы из ее речи:
Значительная часть пути по достижению цели по инфляции в 4% пройдена — «но вторая часть дистанции, как известно, всегда тяжелее — знает хорошо любой марафонец».
В ближайшее время важно «подвести черту» под периодом высокой инфляции.
Инфляцию всё еще помогает снижать укрепление рубля, которое случилось в 2025 году.
Про экономику
Главное — коротко:
Объем инвестиций в экономику России остается вблизи исторических максимумов.
Экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года.
Несмотря на некоторый рост «плохих» кредитов, банковская система остается устойчивой.
Россия продолжит судиться из-за своих активов, заблокированных на Западе.
Россия переходит к сбалансированным темпам роста экономики.
«Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Поэтому считаем, что политика срабатывает и мы переходим, как и планировалось, к сбалансированным темпам роста кредита, через ставку влияем прежде всего на кредит, и в целом сбалансированным темпам роста экономики», — сказала Набиуллина.