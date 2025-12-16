НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Подробности Кому светит 13-я зарплата в 2025 году? Объясняют юристы

Кому светит 13-я зарплата в 2025 году? Объясняют юристы

По данным экспертов, такую выплату получают лишь 13% работающих россиян

212
Годовая премия для многих работников&nbsp;— несбыточная мечта | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUГодовая премия для многих работников&nbsp;— несбыточная мечта | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Годовая премия для многих работников — несбыточная мечта

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

13-я зарплата — одно из тех понятий, о котором все слышали, но мало кто сталкивался на практике. Между тем упоминание приятного бонуса от начальства время от времени встречается в вакансиях. А под Новый год про 13-ю зарплату вспоминают политики всех мастей — тема-то беспроигрышная. Наши коллеги из 74.RU рассказывают, откуда взялась премия, от которой не отказываются даже суеверные, насколько обязательна эта выплата, как рассчитывается и вычитают ли из нее налоги.

Наследие СССР

В преддверии новогодних праздников сотрудники многих предприятий и организаций ждут 13-ю зарплату. Другие работники вообще не помнят, чтобы им начисляли что-то сверх обычного оклада или привычных выплат.

Наши бабушки и дедушки действительно получали ту самую 13-ю зарплату. Причем у денежного поощрения с несчастливым числом в этом году 60-летний юбилей. ЦК КПСС и Совет Министров СССР в 1965 году приняли постановление «Об улучшении планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства». В нем шла речь о компенсации за работу в течение года — в дополнение к основному окладу. Сумма зависела от выполнения предприятием годовых планов, но обычно равнялась месячному окладу (отсюда и название) работника, и получали ее все, кроме лодырей и нарушителей.

Многие предприятия и компании продолжают стимулировать сотрудников рублем, выплачивая годовые премии. Их по традиции называют 13-й зарплатой.

«Юридически не существует»

А как на самом деле — является ли 13-я зарплата обязательной для всех компаний, независимо от формы собственности?

«Юридически такого понятия, как „13-ая зарплата“, в Трудовом кодексе РФ не существует. Речь идет о годовой премии, которая является стимулирующей выплатой, а не обязательной частью зарплаты», — подчеркнула старший юрист hh.ru Светлана Шабронова.

По словам эксперта, 13-я зарплата полагается только тем работникам, для которых ее выплата прямо предусмотрена законом или локальными нормативными актами организации.

«Выплата 13-й зарплаты является правом, а не обязанностью работодателя. Условия ее выплаты регулируются в корпоративных документах: политике компании, коллективном договоре, трудовом договоре или приказе», — уточнил управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.

Годовая премия рассчитывается по правилам, установленным работодателем. Она может выплачиваться в виде оклада, процента от годового дохода, фиксированной суммы или на основе KPI/стажа. Как и обычная зарплата, 13-я облагается налогом на доходы физических лиц.

Кому может полагаться 13-я зарплата (годовая премия)

  1. Сотрудникам, если в коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре четко прописаны условия ее выплаты.

  2. Государственным и муниципальным служащим: для отдельных категорий госслужащих выплата годовой премии предусмотрена нормативными актами (например, постановлениями правительства, указами президента, региональными законами).

  3. Работникам бюджетной сферы: в некоторых регионах для работников образования, здравоохранения, культуры устанавливают годовые премии через отраслевые соглашения или нормативные акты субъектов РФ.

  4. Сотрудникам, достигшим определенных показателей, если в положении о премировании установлены конкретные критерии (выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий, качество работы).

«Зависит от формулировок»

И всё же вопрос о том, кому положена 13-я зарплата, неоднозначный, считают некоторые эксперты.

«По идее она положена тем, у кого ее выплата „заложена“ в локальном нормативном акте. Так, если в положении о премировании указано, что 13-я зарплата — это премия-поощрение, которая выплачивается по инициативе работодателя и при наличии средств на премирование, то об обязательности выплаты говорить не приходится. Есть у работодателя деньги — поощрение возможно. Если год был не самый удачный, на законных основаниях можно оставить работников без долгожданной выплаты», — объяснила партнер компании INTELLECT Анна Устюшенко.

Другое дело, если в положении о премировании 13-я зарплата определена как ежегодная премия, которая выплачивается всем работникам, доработавшим до конца года, включена в систему оплаты труда и является составной частью заработной платы.

«Вот здесь работодатель уже не сможет сослаться на финансовую несостоятельность и обязан будет выплату произвести, даже если для этого нужно будет взять деньги в долг у банка, — акцентировала Анна Устюшенко. — Кроме того, от конкретных формулировок положения зависит, будет ли выплачена 13-я зарплата тем, кто проработал неполный год. Да-да, такое тоже бывает, и судебная практика в 2025 году поддержала работников, не доработавших год, в праве на ежегодную премию. Также спорными категориями работников для целей годового премирования являются декретницы, лица, начавшие работу не с начала года, и прочие».

По словам эксперта, на все спорные вопросы должен отвечать конкретный локальный документ компании.

Стоит отметить, что 13-я зарплата существует и за рубежом. Причем во многих странах ее выплата обязательна для работодателей, например в Италии, Испании, Германии, Чехии, Греции, Нидерландах, на Филиппинах, а больше всего распространена в государствах Латинской Америки. В Бразилии есть еще и 14-я зарплата — праздничный бонус к Рождеству.

А что с другими премиями?

Мало кто в курсе, но этой осенью, с 1 сентября 2025 года, вообще изменились правила премирования работников. Если раньше руководитель мог сам начислить или отменить любую премию, то теперь порядок регламентируется Трудовым кодексом. Основная цель нововведений — сделать процесс премирования более прозрачным.

«Часть 3, включенная в статью 135 Трудового кодекса, обязала работодателей „внести ясность“ в условия премирования. Законодатель требует от работодателя таким образом расписать положение о премировании, чтобы в нем прозрачно были определены условия для получения премии (что я как работник должен сделать, чтобы премию получить), четко приведены основания для депремирования, обозначены виды премий, сроки их выплаты, — рассказала партнер INTELLECT Анна Устюшенко. — Иными словами, законодатель попытался навести порядок в вопросе премирования, чтобы исключить возможность работодателя не выплатить премию, прикрывшись витиеватыми условиями, в которых работник не разбирается».

Критерии должны быть установлены в коллективном договоре и положении о премировании. В документах указаны виды премий, их размеры и алгоритмы расчета, основания и условия начисления, критерии оценки результата и качества работы, зависимость от дисциплинарных взысканий.

«Важный момент: запрещается снижать премию в течение нескольких месяцев из-за одного дисциплинарного проступка. Нововведения устанавливают возможность лишения только регулярных премий. Лишить премии, выплачиваемой к празднику, юбилею, памятной дате, нельзя, — уточнил Алексей Головченко. — Если зарплата состоит из оклада и премии, то сама премия может быть снижена на сумму, не превышающую 20% от общей суммы зарплаты за месяц».

Ранее действовало иное правило: работник, привлеченный к дисциплинарной ответственности, год считался наказанным. И у работодателя возникало право в течение всего срока действия дисциплинарки не выплачивать премию.

«Однако уже в 2023 году вмешался Конституционный суд, который счел эту ситуацию несправедливой. Именно он впервые запретил работодателям лишать работников премии в течение года — ограничил только тем месяцем, когда издан приказ о привлечении к ответственности. А также указал, что депремирование не может уменьшать зарплату работника более чем на 20%, — обратила внимание Анна Устюшенко. — В настоящее время мы имеем дело с коллизией: ТК РФ в этой части спорит с постановлением Конституционного суда (ТК более мягок к работодателям). Но суды в 2025 году выбирают работника, а потому ограничения, введенные КС РФ, применяют в своих решениях».

А вы получаете 13-ю зарплату?

Да, наше предприятие ежегодно платит премию в размере оклада
Нет, ни разу не получал
Иногда платят, но не каждый год
Мне и обычную зарплату задерживают

Напомним, в 2024 году одна из партий направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с идеей сделать 13-ю зарплату обязательной и закрепить эту норму в Трудовом кодексе. В декабре этого года депутат Госдумы предложил выплачивать 13-ю зарплату медикам и педагогам госучреждений, обращение направлено в Минтруд. Пока законодатели не поддержали эти инициативы.

Алла СкриповаАлла Скрипова
Алла Скрипова
редактор раздела «Бизнес»
