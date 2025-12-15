НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Под удар попадут широкие слои населения»: чем обернется банковская реформа

«Под удар попадут широкие слои населения»: чем обернется банковская реформа

Эксперт считает, что нововведение уничтожит банковскую тайну

217
Новая система начнет действовать с 2027 года | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUНовая система начнет действовать с 2027 года | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Новая система начнет действовать с 2027 года

Источник:

Леонид Меньшенин / 74.RU

ЦБ обяжет банки России привязывать ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) клиентов к их банковским счетам. Такая мера вводится для борьбы с дропперством. Однако такая инициатива может привести к уничтожению банковской тайны. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он уверен, что это приведет к тотальному контролю Федеральной налоговой службы за безналичными платежами граждан.

«Официальной целью нововведения называют противодействие дропперам — посредникам в переводе денег мошенников. Но существующие механизмы контроля и блокировки подозрительных операций уже эффективно работают, ежегодно спасая миллиарды рублей», — сказал Хаминский в разговоре с «Газетой.ru».

Юрист считает, что главная цель нововведения — усиление налогового контроля.

«ФНС сможет настроить автоматические алерт-системы на любые суммы, вызывающие вопросы. Неспособность оперативно подтвердить легальность дохода или расхода приведет к проверкам и блокировкам. Под удар попадут широкие слои населения», — отметил Хаминский.

По его словам, ограничения коснутся фрилансеров, репетиторов, продавцов товаров на сайтах объявлений, волонтеров, которые собирают пожертвования, и участников бытовых складчин.

«Единственный выход в новой реальности — безупречная финансовая дисциплина. Необходимо скрупулезно фиксировать основания для всех операций и подтверждать законность источников поступлений во избежание проблем, включая блокировку счетов и доначисления по НДФЛ», — заключил Хаминский.

Ранее мы рассказывали, что новую систему интегрируют в платформу «Антидроп», запуск которой запланирован на середину 2027 года. ИНН станет основным идентификатором клиента в системе, поскольку банки уже давно работают с этим реквизитом и хорошо знакомы с его использованием.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
