«Вызовет шоковый эффект»: эксперты оценили риск банковского коллапса из-за роста спроса на наличные

Рухнут ли банки под натиском желающих обзавестись наличными, ответили экономисты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Перебои с мобильным интернетом фиксируют по всей стране: Волгоград, Петербург, Уфа, Тула, Рязань, Сочи, Краснодар — список можно продолжать еще долго. Немудрено, что россияне, получив зарплату, скорее обналичивают деньги — всё-таки банкноты оказываются надежнее карт и мобильных телефонов. Что будет с банками, если население вдруг бросится повально снимать деньги со счетов, корреспонденту V1.RU рассказали экономисты.

Давление на банковскую систему

Постоянные проблемы с мобильным интернетом многих заставили вспомнить, как все мы жили 15–20 лет назад. Многие сегодня снимают деньги, чтобы дома лежало 20–30 тысяч про запас на случай, если придется платить наличными. По мнению доктора экономических наук Игоря Бельских, высокий спрос на наличку создаст давление на банковскую систему.

— Потребность в наличных деньгах вырастет, будет нагрузка на банковскую систему, рост стоимости обслуживания, инкассации. Система в целом будет работать более напряженно. Но наличных денег хватит, в резервах ЦБ довольно большие объемы наличности, с этим не будет проблем, — считает Игорь Бельских.

При этом профессор считает, что отсутствие интернета скажется на других инструментах, применяемых Центральным банком, и это уже нанесет серьезный удар по экономике.

— Пользоваться системой быстрых платежей становится невозможно, люди переходят на наличные средства и отказываются от услуг мобильных банков. Также тормозится внедрение цифрового рубля, которое проводит ЦБ, — считает собеседник редакции V1.RU.

А вот организации всё равно продолжат использовать безналичный расчет:

— Для предпринимателей и компаний существуют очень жесткие штрафные санкции со стороны банковского контроля. Налоговая очень не приветствует наличную оплату, так как с ее помощью легко скрыть аферы и мошеннические действия. Наличными деньгами в большей степени пользуются теневые кассы. Безналичная оплата — единственная форма доказательства «белых» честных платежей фирмы. Форма наличной оплаты у предпринимателей практически ушла из делового оборота, — говорит профессор.

Дефицит приведет к ажиотажу

Похожего мнения придерживается и экономист, финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Эксперт уверен, что ажиотажный спрос на наличку вызовет у банков временный шоковый эффект, который, впрочем, они смогут пережить.

— Логистика обеспечения коммерческих банков наличностью давно отлажена. Большинство региональных филиалов ЦБ имеют хранилища наличности и штат инкассаторов для ее перевозки. Обычно заявки коммерческих банков на наличность выполняются день в день, и только для уж очень больших сумм требуется срок 1–2 дня. Если дефицит в некоторых регионах и произойдет, то он приведет к ажиотажу среди населения, так называемому натиску на банки и небольшому снижению бизнес-активности. Но обычно 1–2 дней достаточно, чтобы привезти наличность из хранилищ ЦБ, — говорит Сергей Хестанов.

Также эксперт уверен, что если бумажных денег вдруг не хватит, их просто напечатают еще:

— Российские фабрики по печати денег (Гознак) имеют избыточные мощности. Гознак регулярно печатает деньги по заказу других стран. Поэтому беспокойство по поводу нехватки наличных рублей выглядит необоснованным. Гознак напечатает столько денег, сколько нужно.

«Мы ориентируемся на клиента»

Предприниматель и руководитель волгоградского филиала компании «Сканер» Роман Атманян рассказал, что для бизнеса главное — удобство клиента.

— В вопросах перевода средств между компаниями другой формы оплаты, кроме безналичного расчета, давно нет и не будет. Это факт, и здесь дело даже не в интернете. Безналичные операции — это удобно, это чисто, это надежно с точки зрения платежей, налогов и так далее. Что касается покупателей, здесь выбор не ограничивается тем, что предлагаем мы, решающую роль в этом вопросе играет удобство покупателя, — говорит Роман Атманян.

По словам бизнесмена, с отключением мобильного интернета его предприятие хоть и понесло некоторые убытки, но всё же смогло адаптироваться под возможности потребителя.