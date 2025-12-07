«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит

Основные траты тюменца — автокредит и ипотека Источник: СhatGPT

Тысячи людей живут от зарплаты до зарплаты, отдавая значительную часть дохода банкам. Кредиты стали чем-то вроде постоянного спутника взрослой жизни — вроде бы помогают, но нередко загоняют в ловушку. Герой этой истории — молодой семьянин и сотрудник девелоперской компании — прожил так почти всю свою взрослую жизнь. Он честно рассказывает, как оказался по уши в кредитах, почему они стали нормой и отчего, даже увеличив доход, всё равно не чувствует финансовой свободы. Колонку от первого лица публикует 72.RU.

Анонимный автор

8 лет в долгах

Первый кредит был еще в университете — на сотовый телефон. Сумму уже и не вспомню, прошло много времени. Но настоящая «кредитная жизнь» началась после первой ипотеки. Я взял квартиру, потом перекрывал тот кредит другим, рефинансировал, искал более выгодные ставки. И, честно говоря, кажется, что с тех пор я ни разу не жил полностью без долгов.

Первую ипотеку мы брали уже с женой, когда ждали ребенка. Это был примерно 2017 год. Тогда были невыгодные ставки, но другого выхода не было — квартира нужна была срочно. Примерно через полгода или год Центробанк снизил ключевую ставку, ипотечные проценты упали примерно на 5 пунктов, и я смог рефинансировать кредит на более приемлемых условиях.

Самая тяжелая нагрузка по платежам была в тот период, когда я зарабатывал около 90 тысяч, а ежемесячно на погашение шло почти 47–48 тысяч. Так длилось примерно 4 месяца, пока мы не продали кое-какое имущество и не выбрались. Мы переехали из соседнего региона и дом, который там начинали строить, продали за ненадобностью. Если бы были деньги закончить работы, я бы, может, его и оставил. Конечно, морально было тяжело тратить половину дохода на платежи, но я всегда искал способы подзаработать или перейти на более высокооплачиваемую работу. Может, даже эта ситуация в какой-то мере была стимулом развиваться.

Не транжирим, но копить не выходит

Сейчас у меня два кредита. Один — старый, тот самый, которым я когда-то рефинансировал первую ипотеку. Там около 4% годовых, практически бесплатный, поэтому не спешу его закрывать. Второй — кредит на машину. В сумме ежемесячные платежи по всем обязательствам — примерно 45 тысяч. Работаю я в девелоперской компании, в этой сфере почти 3 года. Доход вырос до 190 тысяч. У жены зарплата примерно 60–70 тысяч. Все крупные покупки и кредиты в нашей семье обычно беру на себя.

На данный момент моя зарплата позволяет с легкостью гасить имеющиеся кредиты, но копить всё равно не выходит. Я понимаю, что переплачиваю, и если бы не кредиты, то мы с семьей могли бы чаще летать на море. Но пока на отдых выбираемся максимум раз в год или два — по обстоятельствам.

При этом мы с женой никогда не были транжирами. У нас двое детей. Бюджет общий, но без строгих разделений: обязательные крупные платежи — ипотека, кредиты, коммуналка — на мне, остальные расходы делим примерно пополам. Деньги друг у друга не просим, просто каждый знает возможности другого. Жесткой экономии мы не устраиваем. Стараемся подходить к расходам разумно: закупаться заранее, смотреть акции, не ходить в магазин каждый день. На еде сильно не экономим. На одежду тратим по мере необходимости. Это скорее умеренная экономия, чем ограничения.

Кредитными картами я почти не пользуюсь. Не люблю их — слишком легко попасть на проценты, если пропустить льготный период. Пользовался всего пару раз в ситуациях, когда точно понимал, что смогу закрыть долг в ближайший месяц-два.

Как жить без кредитов?

Пытался ли я полностью отказаться от кредитов? Разумеется, думал об этом. Но трезво понимаю, что вряд ли получится. Постепенно пытаюсь снижать долговую нагрузку. Сейчас моя цель — хотя бы выйти на один кредит, который можно будет закрыть за 3 года. Но после всех этих лет даже это кажется серьезным достижением. Был период, когда у меня одновременно было 3 кредита и ежемесячная нагрузка около 73 тысяч. Это был самый тяжелый момент: по сути, вся зарплата была расписана под платежи.

При этом считаю, что без кредитов сегодня почти невозможно. Почему? Очень просто: цены растут гораздо быстрее доходов. Например, свою первую новую машину в 2016 году я покупал за 660 тысяч. Недавно сдавал ее в трейд-ин — она стоила уже в полтора раза дороже, хотя за эти годы стала старше. То же самое с жильем. Зарплаты так не растут, если только не менять работу. Поэтому накопить на крупную покупку почти нереально.