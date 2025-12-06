НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как не потерять деньги, покупая квартиру на маткапитал — советы эксперта

Как не потерять деньги, покупая квартиру на маткапитал — советы эксперта

Рассказали о самых частых ошибках

Банки рекомендуют иметь сбережения для первоначального взноса при покупке квартиры на маткапитал | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Банки рекомендуют иметь сбережения для первоначального взноса при покупке квартиры на маткапитал

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Покупка квартиры с использованием материнского капитала часто оказывается сложнее, чем вы можете представить. Одна из распространенных ошибок — выбор квартиры, не подходящей под требования Социального фонда. Подробности о неверных шагах рассказал руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Жилье не должно быть аварийным

Если вы выбрали квартиру, которая находится в аварийном доме или у нее есть юридические ограничения, то СФР просто не перечислит вам средства на покупку жилья. Часто в этом случае покупатель уже успевает подписать предварительный договор и внести задаток, рискуя собственными деньгами.

«Перед внесением маткапитала важно убедиться, что объект соответствует всем условиям: от юридической чистоты до статуса пригодности для проживания. Согласно требованиям, жилье не должно быть аварийным, ветхим или подлежать сносу. При покупке вторичного жилья может потребоваться заключение о пригодности. А при покупке квартиры в новостройке стоит проверить, что застройщик вносит сведения о договоре ДДУ в реестр Росреестра», — прокомментировал юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

Часть суммы оплачиваем из собственных средств

Заблуждения у покупателей возникают и вокруг первоначального взноса. Иногда семьи рассчитывают, что средств маткапитала хватит на часть первоначального взноса, но не учитывают, что его полная сумма становится доступна только после перечисления СФР на счет банка, уже в рамках основной сделки. То есть часть суммы нужно внести самостоятельно.

«Банки рекомендуют иметь собственные сбережения для первоначального взноса (обычно 10–20% от стоимости жилья), а материнский капитал в таком случае выступает как инструмент для уменьшения тела кредита и, как следствие, ежемесячного платежа», — пояснил Овечкин.

Выделяйте доли детям сразу

Семьи, использовавшие маткапитал при покупке недвижимости, часто откладывают выделение долей детям. Однако это обязательно стоит сделать в течение шести месяцев после оформления собственности, а не после погашения ипотеки, так как это приводит к серьезным санкциям со стороны органов опеки и признанию сделки недействительной.

«Доли рассчитываются не от всей квартиры, а пропорционально размеру направленного на ее покупку маткапитала. Например, если квартира стоит 6 млн руб., а маткапиталом погашено 600 тыс. руб., то в соглашении необходимо распределить по долям не всю жилплощадь, а только 1⁄10 от нее», — подчеркнул эксперт.

Стоит помнить, что если вы купили квартиру без ипотеки, то отсчет времени для выделения долей детям начинается с момента, когда деньги от маткапитала перевели продавцу. А если квартиру купили в ипотеку, то доли детям выделяют, после того как всю ипотеку погасят и снимут ограничения с квартиры.

Напомним, что неизрасходованные средства материнского капитала поднимут в феврале 2026 года на 6,8%. При этом окончательный коэффициент индексации может быть немного скорректирован, если уровень инфляции по итогам года существенно изменится.

