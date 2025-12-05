Пенсионеров ждет двойная индексация выплат в 2026 году — подробности

Начисление пенсий у некоторых пройдет в два этапа Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Правительство скорректировало порядок повышения пенсий на 2026 год. Главное изменение — отложена идея с двухэтапной индексацией. Вместо повышений в феврале и апреле неработающие пенсионеры получат одну, но более весомую прибавку уже с 1 января. Однако двойная индексация всё же будет.

Двухэтапная индексация — это когда пенсию повышают дважды в год. С начала в феврале на уровень фактической инфляции прошлого года. Второй этап — дополнительная индексация в апреле с учетом роста доходов Пенсионного фонда России. Идея казалась логичной: быстро среагировать на рост цен и дать дополнительную надбавку, если позволяют финансы.

Об этом механизме активно говорили ещё в 2024 году, называя его более гибким и справедливым. Эксперты тогда отмечали, что схема требует ювелирной бюджетной настройки, чтобы вторая, «дополнительная» индексация не оказалась неподъёмной. Но в 2025 году вводить новый способ не стали, перенеся запуск на 2026 год.

Однако при подготовке бюджета на 2026 год планы изменились. Власти решили, что система будет работать иначе. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, для большинства пенсионеров двухэтапный механизм временно откладывается до 2027 года.

Однако двойная индексация все же может случиться. Все дело в том, что с 1 января пенсии повышают на размер предполагаемой инфляции за 2025 год. Сейчас по прогнозам — это порядка 6,5-7%. Выплаты пожилым при этом поднимут даже значительнее — на 7,6%. Однако, если в январе, посчитав фактический рост цен в 2025 году, он окажется выше 7,6%, то пенсии пересчитают еще раз.

Например, 1 января пенсии вырастут на 7,6%. Затем в январе посчитают, что фактическая инфляция в 2025 году оказалась на уровне 8,6%. В этом случае пенсионеров ждет второе повышение — еще на 1%. Но если фактическая инфляция окажется не выше 7,6%, то второго повышения не будет.

«Увеличение пенсий на 7,6% с 1 января — это сильный и своевременный шаг. В результате средний размер страховой пенсии по старости вырастет почти на 2 тыс. рублей и достигнет 27,1 тыс. рублей», — цитируют депутата «Известия».

Кроме страховых пенсий, в следующем году также вырастут другие выплаты. Так, для получателей социальных пенсий (инвалиды, те, у кого нет стажа) с 1 апреля их выплаты вырастут на 6,8%. В среднем это будет более 16,5 тысячи рублей. Тем, у кого сумма окажется ниже прожиточного минимума в регионе, сохранят федеральную социальную доплату.