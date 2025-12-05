«Все равно что запретить есть огурцы». Как 5 миллионов предпринимателей России оказались под угрозой ликвидации

Индивидуальные предприниматели и не догадываются, что заставляют волноваться Госдуму Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Не успели утихнуть страсти по поводу судьбы самозанятых (слава богу, их пока оставили в покое), как теперь пора волноваться индивидуальным предпринимателям (ИП). Зампред комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов заявил, что пора бы статус ИП в стране… упразднить.

Чем же они так не угодили? Якобы чтобы избавиться от «серых схем» ухода от налогов, связанных с дроблением бизнеса и использованием ИП исключительно для обналичивания средств. Кирьянов, кстати, подчеркнул, что власти активно работают над установлением порогов для исключения налоговых лазеек, мотивируя это необходимостью перехода граждан от статуса самозанятых к налоговым режимам юридических лиц.

Все без исключения опрошенные MSK1.RU эксперт (из разных сфер) называют инициативу, мягко говоря, странной. А еще вредной. И даже опасной.

«Часть бывших ИП побежит за пособиями, часть уйдет в тень»

«Мотивировать упразднение института предпринимательства тем, что предприниматели используют серые схемы для уклонения от налогов, — это все равно что запретить есть огурцы, так как 100% людей, которые ели огурцы, умерли», — саркастически замечает основатель и руководитель бухгалтерского бизнес-бюро «ПедантЪ» Янина Привалова.

Привалова настаивает, что государство уже обладает мощными и эффективными инструментами для борьбы с серыми схемами, не требующими разрушения фундаментального института ИП.

Прозрачность движения денежных средств по счетам физических лиц, поступление информации в налоговые органы из загсов, постоянный мониторинг со стороны Центробанка на предмет уплаты налогов и законности вывода денежных средств (в рамках 115-ФЗ). Все это, по словам Приваловой, уже работает.

«При таком контроле уверена, что часть ИП платят налогов больше, чем должны, лишь бы не блокировали счет», — говорит эксперт.

Она также акцентирует внимание на неоценимой пользе, которую ИП приносят российской экономике. Это, например, снижение социальной нагрузки: миллионы ИП не клянчат пособия по безработице, обеспечивая себя и свои семьи.

ИП регулярно платят фиксированные взносы, а также 1% с дохода, превышающего 300 тысяч рублей в год. Большая часть использует упрощенную систему налогообложения (УСН) со ставкой 6%. Согласно отчету ФНС, на 1 ноября в России зарегистрировано 4,8 млн предпринимателей, которые за январь — сентябрь перечислили в бюджет почти 1,4 трлн налога УСН.

Самый острый вопрос, который ставит экспертное сообщество: куда перейдут эти 4,8 миллиона бизнесов после ликвидации статуса предпринимателя?

«Часть побежит за пособиями для малоимущих, часть уйдет в тень», — прогнозирует Привалова.

А вот статус ООО для небольшого бизнеса, работающего из дома, зачастую оказывается непосильной задачей. Необходимость нанимать персонал, вести более сложную бухгалтерию, платить за аренду офиса (даже за формальный юридический адрес) — это совсем не маленькие расходы, которые микробизнес не всегда может себе позволить.

«По своему опыту могу смело утверждать: первое, что останавливает микробизнес от регистрации ООО, — это совершенно ненужная привязка к столу, офису и совсем не маленькие расходы на всю эту инфраструктуру», — подчеркивает Привалова.

Пострадает прежде всего потребитель — вырастут цены на все

Бизнес-консультант, налоговый консультант и владелец аутсорсинговой компании Оксана Лангольф соглашается, что некоторые ИП действительно могут участвовать в схемах дробления бизнеса или перевода персонала для экономии на НДФЛ и страховых взносах. Однако, по ее словам, это «не все и не всегда».

Для многих отраслей (консультационные услуги, репетиторство, клининг и иные) именно ИП является наиболее приемлемой и эффективной формой ведения деятельности за счет простоты администрирования. Лангольф подчеркивает, что причина популярности статуса ИП кроется в экономии на страховых взносах, простоте налогообложения, низкой налоговой нагрузки при выводе средств и, наконец, свободе свободе распоряжения средствами.

«А упразднение ИП как формы ведения бизнеса приведет к тому, что дополнительно возникающая налоговая нагрузка будет переложена на конечного потребителя. То есть реализация инициативы приведет к повышению цен на все товары и услуги во всех отраслях», — строго предупреждает Лангольф.

У людей просто пропадет желание заниматься бизнесом

«ИП — это до 60% малого бизнеса в России и значительный вклад в ВВП. Их упразднение приведет к исчезновению огромного числа небольших компаний. Так что вместо радикальной меры по упразднению ИП необходимо сосредоточиться на точечных и системных решениях. В первую очередь, усилить контроль с помощью совершенствования аналитических инструментов ФНС для выявления реальных схем уклонения от налогов, незаконного вывода денег независимо от формы и отрасли ведения бизнеса», — размышляет профессиональный бухгалтер, руководитель «ST Консалтинг» Татьяна Шишова.

Также Шишова предлагает ввести квалификационный тест для новых предпринимателей на знание налогового и финансового законодательства.

«Если же цель реформы — перевод в юрлица, то необходимо существенно упростить налоговые и административные режимы для малых ООО, сделать их сопоставимыми по простоте с нынешними ИП. Нельзя допустить, чтобы, кто не сможет или не захочет переходить с ИП на ООО, перешли на полную нелегальность!» — говорит Шишова.

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау также уверен, что в нынешнем виде предложение депутата Кирьянова «может на корню зарубить развитие малого бизнеса в России».