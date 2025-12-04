Пенсии вырастут на 35% в январе — у кого именно

В январе 2026 года пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, смогут рассчитывать на значительное увеличение своих выплат. Рост составит 35% по сравнению с декабрьскими начислениями, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что помимо плановой индексации 80-летние пенсионеры получат дополнительные выплаты в размере 11 тысяч рублей. Эта сумма складывается из фиксированной части пенсии (9,58 тысячи рублей) и надбавки за уход (1414 рублей).

«Если, допустим, страховая пенсия у такого пенсионера в декабре 2025 года составляла 40 тысяч рублей, то в январе 2026 года она будет увеличена до 54 тысяч рублей. У пенсионера из приведенного примера страховая пенсия по старости в январе будет на 35% выше декабрьской выплаты», — привел пример Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

Механизм повышения включает три основных компонента:

Индексация страховых пенсий на 7,6%. Удвоение фиксированной выплаты. Добавление надбавки за уход.

Важно учесть период новогодних праздников с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года. Пенсионерам, получающим выплаты через банк, январскую пенсию с учетом индексации выдадут еще в конце декабря. А вот тем, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты придут в привычные даты либо в последний рабочий день перед выходными, если дата выплаты совпадает с праздничным днем.

