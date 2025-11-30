В Госдуме пообещали избавиться от ипэшников: когда это случится

В России планируют ликвидировать статус «индивидуальный предприниматель» (ИП). Вместо него будет создана программа по переходу граждан от самозанятости к налоговым режимам в рамках юридических лиц. Об этом заявил заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике Артём Кирьянов.

По его словам, предприниматели, пользуясь статусом ИП, при помощи серых схем уходят от уплаты обязательных сборов.

«Сохранять индивидуального предпринимателя только ради того, чтобы существовала схема по обналичиванию некоторого количества денег, совершенно не нужно. Создать цепочку перехода от самозанятости в различные налоговые режимы, от меньшего к большему, по уплате налогов в рамках юридических лиц — это правильная конструкция», — сообщил Кирьянов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как отметил депутат, статус «индивидуальный предприниматель» ходят упразднить для обеления экономики.

«Мы это всё объединяем для обеления экономики. Это очень важная история для создания прозрачной конкурентной среды. Чтобы у нас не было лазеек, когда один платит всё, а другой ничего и в разы дешевле всё продает», — пояснил парламентарий.

Сейчас многие ИП работают на упрощенном или патентном режиме, который позволяет минимизировать отчетность и налоги. Ставки налога для самозанятых сейчас — 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны платить 20% от дохода. Эти ставки зафиксированы до 31 декабря 2028 года включительно и не могут быть изменены. Соответственно, эксперимент по введению налога для самозанятых закончится 1 января 2029 года.

По данным Федеральной налоговой службы, 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в бюджет субъекта. При этом регионы могут понижать налоговую ставку, но не устанавливать ее ниже 12,5%.