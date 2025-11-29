НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В России в два раза повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила

В России в два раза повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила

Постановление об этом выпустило правительство

292
Часть россиян предпочитает не устанавливать счетчики, а платить по тарифу

Часть россиян предпочитает не устанавливать счетчики, а платить по тарифу

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В России в два раза увеличится плата за холодную воду для тех, у кого в квартире нет счетчиков. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя РФ.

Согласно постановлению правительства, для таких абонентов повышающий коэффициент увеличится с 1,5 до 3. Как уточнили в Минстрое, это изменение должно простимулировать россиян устанавливать счетчики и вовремя их поверять.

«Постановлением устанавливается повышающий коэффициент в размере 3 только для холодного расчета потребления водоснабжения, размер которого обычно не превышает 10% от общей стоимости жилищно-коммунальных услуг. Повышающий коэффициент применяется только для потребителей, которые не установили приборы учета холодного водоснабжения, и не распространяется на горячее водоснабжение и электроснабжение», — говорится в публикации.

В министерстве добавили, что такой подход позволяет избежать резкого роста платы за коммунальные услуги.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году увеличение платы за ЖКУ произойдет дважды. С 1 января стоимость повысят из-за роста НДС, а привычное повышение тарифов пройдет не в июле, а с 1 октября. Подробнее о том, насколько вырастет плата за ЖКУ, — в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Холодная вода ЖКХ Цена Счетчик
Комментарии
1
Гость
26 минут
Холодненькая пошла....
Гость
