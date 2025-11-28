Эксперт объяснил, как досрочно оформить накопительную пенсию

Граждане России до наступления пенсионного возраста могут обратиться за накопительной пенсией: женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Прежде чем оформить выплату, человеку необходимо изучить выписку со своего индивидуального лицевого счета, которая доступна через личный кабинет на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда. Состояние пенсионных накоплений указано в разделах 3 и 4.

После подать заявление в Социальный фонд через «Госуслуги» либо посетив лично местное отделение фонда или МФЦ. В среднем его рассматривают 10 рабочих дней, при положительном решении деньги упадут на банковский счет в следующем месяце.

«Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения», — разъясняет профессор ВШЭ.

Можно получить все деньги сразу, разделить их на определенный период (но не менее 10 лет) либо назначить себе пожизненную накопительную пенсию. Всё зависит от размера средств на счете, заключил Виноградов.