В Госдуме предложили уменьшать проценты по кредитам при снижении ключевой ставки

Около 13 млн россиян каждый месяц вносят платежи сразу по трем и более кредитам

В России предложили автоматически уменьшать процентную ставку по действующим потребительским кредитам при снижении ключевой ставки Центрального банка РФ. Соответствующий законопроект депутат Леонид Слуцкий направил на заключение в правительство РФ.

«Предлагаемый законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», — цитирует РИА Новости текст документа.

Как сказано в документе, если проект утвердят, то снижение процентов будет осуществиться без заявления заемщика. По словам Слуцкого, сейчас в России около 50 млн человек имеют кредиты. Из них около 13 млн каждый месяц вносят платежи сразу по трем и более договорам, при этом средний размер долга человека с просрочками составляет 185 тысяч рублей при доходе всего в 58 тысяч.

«Финансовый парадокс: Центральный банк снижает процент, а ставки для людей остаются на уровне кризисных годов. Так текущее снижение с 21 до 16,5% никак не отразилось на долговых платежах. Понятно, что банкам это выгодно, но, учитывая сверхприбыль сектора, достигающую миллиардных значений, заботится нужно не об их интересах, а о бюджетах простых российских семей», — отметил депутат.