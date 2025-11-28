Новую купюру номиналом 10 тысяч рублей предложили ввести в России

По мнению авторов инициативы, это повысит удобство расчетов для граждан

В России предложили ввести новую купюру номиналом 10 тысяч рублей. С такой инициативой депутат Владислав Даванков в письме обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.

«Просим вас рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопросы ее практической реализации», — цитирует ТАСС слова депутата.

По словам Даванкова, ввод новой купюры позволит снизить нагрузку на банкоматы и кассы, а также повысит удобство расчетов для граждан.

Отметим, что Центробанк в 2027 году планирует выпустить памятную монету с Лунтиком.

«Лунтик на протяжении 20 лет является любимцем публики. Трогательный, добрый. Поэтому Банк России в свою линейку лимитированных монет поставил этого персонажа», — рассказал продюсер и соучредитель студии «Мельница» Сергей Сельянов.

Монеты номиналом 3 и 25 рублей будут выполнены из серебра с цветным покрытием. Их тираж составит около одного миллиона экземпляров.