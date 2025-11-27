НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Банки лишатся льгот, а расплачиваться за это нам: когда всё изменится и чем грозит простым россиянам

Банки лишатся льгот, а расплачиваться за это нам: когда всё изменится и чем грозит простым россиянам

20 лет комиссии за услуги по картам были освобождены от НДС

Госдума 20 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу России, согласно которым операции с банковскими картами будут облагаться НДС по ставке 22% с 2026 года. Несмотря на то что изменения касаются не самих платежей, в итоге это скажется на конечном потребителе, то есть простых гражданах. 

Что изменится 

С 2006 года комиссии за услуги банков были освобождены от НДС. Такая льгота была направлена на снижение стоимости трансакционных услуг, развитие рынка электронных платежей и способствовала популяризации безналичной оплаты покупок среди населения.

НДС (налог на добавленную стоимость) — это косвенный налог, который взимается с добавленной стоимости товара, работы или услуги. 

Теперь этому порядку пришел конец. Госдума одобрила поправки к Налоговому кодексу, и с 2026 года льготу отменят, а значит, НДС придется платить. К слову сам налог на добавленную стоимость тоже вырастет с 20 до 22%.

Финансист Наталья Тутова объяснила, что с 2026 года под НДС попадут не сами платежи по картам, а услуги, которые стоят за их проведением. Сюда входит, например, эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет бизнесу принимать оплату с помощью пластиковых карт. Комиссия эквайринга в среднем составляют от 1,5 до 3% в зависимости от отрасли. То есть, если человек покупает товар за 1000 рублей, магазину приходится платить комиссию в размере 2%, то есть 20 рублей. Именно эта сумма по новым правилам будет облагаться налогом.

Также сюда входит процессинг — это услуги по авторизации, сбору, обработке и передаче информации по операциям с картами. Он может быть организован несколькими способами: фиксированная плата за каждую транзакцию (например, 50 копеек за платеж) или процент от оборота (например, 0,05% от суммы операции), отметила Тутова. И с этих денег будет взиматься НДС.

Помимо вышеперечисленного, под налогообложение подпадают и другие комиссионные доходы, связанные с обслуживанием карт: за выпуск и перевыпуск карт, обслуживание, СМС-уведомления и другие услуги.

Некоторых операций по работе с банковскими картами изменения не коснутся. Льготы сохранятся для:

  • операций по открытию вкладов;

  • открытия и ведения банковских счетов;

  • валютно-обменных операций;

  • кассового обслуживания в банке;

  • открытия и ведения банковских счетов в драгоценных металлах;

  • операций по оплате QR-кодом через Систему быстрых платежей (СБП).

Как это повлияет на россиян 

Хоть налог по задумке и направлен на финансовые институты, его неминуемо почувствуют и конечные потребители, пишет РБК. Что может произойти: 

  1. У карт может пропасть кешбэк. 

  2. Выпуск и обслуживание карт высокого класса, дополнительные платные опции могут стать дороже.

  3. Бизнес, чьи издержки на эквайринг вырастут, может частично заложить их в конечную стоимость товаров и услуг.

Опасения были и у Банка России. ЦБ предлагал исключить норму о введении НДС на операции с банковскими картами. В случае принятия поправок появится риск удорожания банковских услуг, по мнению регулятора. 

При этом Минфин уверен, что переживать не о чем. 

«Отмена льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт не приведет к серьезному удорожанию данных услуг и не нанесет серьезного ущерба для развития безналичных платежей», — сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Перейдут ли на наличку 

Однако массового возврата к наличным расчетам не произойдет, уверены в ЦБ. Люди уже привыкли к безналу, а удобство перевешивает незначительный потенциальный рост расходов. 

По данным Банка России, количество безналичных операций по оплате товаров и услуг в третьем квартале 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество ежедневных безналичных платежей за товары и услуги с июля по сентябрь составило 243 млн рублей — почти 3000 операций каждую секунду.

Однако доля карточных платежей растет меньшими темпами по сравнению с другими безналичными способами оплаты. С помощью биометрии, QR-кодов и других некарточных инструментов люди оплатили 14% покупок, что на 4,5 п. п. больше, чем годом ранее, добавили в ЦБ.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
