Опубликованы цифры. Власти решили, насколько повысят плату за ЖКУ в 2026 году

Опубликованы цифры. Власти решили, насколько повысят плату за ЖКУ в 2026 году

Показатели отличаются в разных регионах страны

160
Цифры розятся от региона к региону | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Цифры розятся от региона к региону

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Правительство России определило предельную индексацию платы за ЖКУ в 2026 году. С 1 января он составит в среднем 1,7% в каждом регионе страны. А с 1 октября он будет зависеть от субъекта.

Эти цифры названы в распоряжении правительства. Его цитируют РИА Новости.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2026 год», — написано в распоряжении.

К нему также выпустили приложение. Из него и следует, что предельная индексация оплаты коммунальных услуг во всех субъектах России с 1 января составит в среднем 1,7%. Отдельно обозначено, что отклонения от предела по отдельным муниципальным образованиям внутри региона не допускаются.

Что касается отдельных субъектов, то там средний индекс будет варьироваться. Так, с 1 октября в Хакасии оно составит 8%, а в Ставропольском крае — целых 22%. В Москве индексация будет держаться около цифры в 15%. При этом в ряде регионов отдельно установлены допустимые отклонения по отдельным муниципалитетам внутри них.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
ЖКУ ЖКХ Индексация Индексация ЖКУ Правительство
Комментарии
1
Гость
39 минут
Несколько повысить зарплату не забудьте
Читать все комментарии
Гость
