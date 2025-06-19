Больше всего подорожает отопление: с 1 июля в Ярославской области вырастут тарифы ЖКХ

В Ярославской области с 1 июля 2025 года повысятся тарифы на коммунальные услуги Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











С 1 июля в Ярославской области поднимутся цены на коммунальные услуги. При этом плата граждан, по сообщению властей, не должна будет увеличиться больше, чем на 17,1% — такую планку установили для нашего региона на федеральном уровне.

В Ярославской области жители платят за коммунальные услуги по льготным тарифам, установленным специально для населения. Они ниже, чем экономически обоснованные, установленные для ресурсоснабжающих компаний. Разницу между экономически обоснованными тарифами и расценками для населения предприятиям компенсирует областной бюджет.

При этом, если плата граждан за жилищно-коммунальные услуги превысит 22% совокупного дохода семьи, жители могут рассчитывать на компенсацию.

Отопление и вода

отопление — в среднем на 16,7% (у каждой теплоснабжающей компании будут свои расценки);

холодная вода — на 8% (составит 42,55 руб./куб. м);

водоотведение — на 9,7% (составит 32,03 руб./куб. м)

Электричество

Плата за свет будет взиматься в зависимости от объема потребления. В Ярославской области установлена три границы объема потребления (диапазоны) — для каждого действует свой тариф.

Границы диапазонов изменились с 1 января 2025 года. Сейчас они следующие:

первый — при расходе электричества до 3900 кВт·ч в месяц;

второй — при расходе электричества от 3901 до 6000 кВт·ч в месяц;

третий — при расходе электричества от 6001 кВт·ч в месяц.

Самые выгодные тарифы установлены для тех, кто укладывается в рамки самого первого диапазона. А самые высокие цены в третьем диапазоне.

С 1 июля тарифы в рамках каждого диапазона цена изменится следующим образом:

Для городского населения с газовыми плитами:

5,57 рубля за кВт·ч для первого диапазона (сейчас 4,95 рубля за кВт·ч);

9,26 рубля за кВт·ч для второго диапазона (сейчас 6,19 рубля за кВт·ч);

11,40 рубля за кВт·ч для третьего диапазона (сейчас 10,39 рубля за кВт·ч).

Для сельских жителей и городского населения с электроплитами:

3,90 рубля за кВт·ч для первого диапазона (сейчас 3,47 рубля за кВт·ч);

9,26 рубля за кВт·ч для второго диапазона (сейчас 4,33 рубля за кВт·ч);

11,40 рубля за кВт·ч для третьего диапазона (сейчас 7,22 рубля за кВт·ч

Газ

Сжиженный газ в баллонах в регионе предоставляет несколько организаций, у каждой будут свои тарифы. В среднем ресурс подорожает на 9-15%.

По изменению цен на бытовой газ, который используется в квартирах с газовыми плитами и колонками, решения еще нет. Заседание по этому вопросу состоится на следующей неделе.

Вывоз мусора

Стоимость обращение с твердыми коммунальными отходами вырастет на 12,87% для многоквартирных домов (будет 132,4 руб./чел) и на 12,87% для индивидуальных жилых домов (будет 135,17 руб./чел).