Исчисляются миллиардами: почему ярославцы влезают в долги перед банками, несмотря на высокую ключевую

Жители Ярославской области в последнее время стали чаще оформлять ипотеки и кредиты. Об этом свидетельствует статистика регионального отделения Банка России за прошедшие девять месяцев 2025 года. Общая сумма взятых займов за этот срок на разные цели составила больше 115 млрд рулей. Рассказываем, как увеличивалось количество оформляемых кредитов, и разбираемся с экономистом, почему люди продолжают совершать сделки с банками несмотря на высокую ключевую ставку Центробанка.

Ключевая ставка Центробанка — 16,5%.

Миллиарды на кредиты и ипотеки В январе 2025 года жители региона оформили потребительские и ипотечные займы общей суммой на 10 млрд 113 млн рублей. В феврале — на 11 млрд 90 млн рублей. В марте ярославцы заняли у банков еще больше — 12 млрд 539 млн рублей. В апреле — 12 млрд 454 млн. В мае общая сумма займов выросла до 12 млрд 709 млн рублей, а в июне до 13 млрд 150 млн. В июле жители региона оформили кредитов и ипотек на 13 млрд 856 млн. В августе общая сумма кредитных сделок составила 15 млрд 150 млн рублей. В сентябре — 14 млрд 560 млн. В общем за девять месяцев 2025 года жители региона оформили 115 млрд 621 млн кредитами. В эту сумму входят как ипотечные, так и потребительские займы. Общая задолженность по потребительским кредитам в регионе на данный момент составляет 107 млрд 422 млн рублей. На ипотеки приходится 117 млрд 224 млн общей задолженности. Жители региона суммарно должны выплатить банкам 224 млрд 646 млн рублей. Как видно по статистике, высокая ключевая ставка Центробанка не отпугивает ярославцев при оформлении кредитов как на десятки и сотни тысяч рублей, так и при получении миллионных займов на жилье. К тому же, по официальным данным, к концу 2025 года жители региона стали чаще оформлять ипотеки. Январь 2025 — 219 сделок на 632 млн рублей;

Февраль 2025 — 503 сделки на 1 млрд 613 млн рублей;

Март 2025 — 496 сделок на 1 млрд 767 млн рублей;

Апрель 2025 — 495 сделок на 1 млрд 712 млн рублей;

Май 2025 — 474 сделки на 1 млрд 777 млн рублей;

Июнь 2025 — 529 сделок на 1 млрд 982 млн рублей;

Июль 2025 — 516 сделок на 1 млрд 951 млн рублей;

Август 2025 — 626 сделок на 2 млрд 310 млн рублей;

Сентябрь 2025 — 650 сделок на 2 млрд 458 млн рублей. Всего за девять месяцев 2025 года было оформлено 4 тысячи 508 ипотечных сделок на 16 млрд 202 млн рублей. «Плохой сигнал» Возникает вопрос о том, почему люди продолжают брать займы при высокой ключевой ставке ЦБ. В случае с ипотечным кредитованием рыночные ставки на покупку квартиры составляют примерно 19-25% годовых. Покупку жилья под такой процент, как ранее объясняли экономисты, может позволить себе лишь высокодоходное население. То есть, статистика по увеличению подобных сделок будет говорить о том, что капиталы людей растут. Однако в данных Ярославского отделения Банка России указано, что средневзвешенная ипотечная ставка, по которой были оформлены займы в сентябре 2025 года, составляет 8,04%. По статистике за девять месяцев 2025 года, этот показатель находился в пределах 7-9%.

Сколько ипотек было оформлено за девять месяцев 2025 года Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Из этого можно сделать вывод о том, что кредиты на жилье чаще оформляли жители региона, попадающие под сохранившиеся льготные программы. Например, пользовались семейной или IT-ипотекой. «Это плохой сигнал. Получается, что [обычные] ярославцы не могут брать ипотеку по рыночным ставкам, они ушли с жилищного рынка. В основном срабатывает льготная ипотека», — рассказал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Берут второй кредит, чтобы расплатиться с первым» На потребительские кредиты, как известно, льготных ставок нет. Тем не менее ярославцы продолжают оформлять займы по рыночной стоимости. Но в отличие от ситуации с получением ипотеки по рыночной ставке, это вовсе не свидетельствует о том, что доходы людей растут и даже напротив, это может оказывать значительную нагрузку на семейный бюджет. Однако в целом, по словам экономиста, ситуация остается в пределах нормы, пока люди продолжают закрывать долги перед банками. Хоть зачастую делают это с помощью новых кредитов. «То есть, заемщики берут второй кредит — расплачиваются с первым. Берут третий кредит — расплачиваются со вторым. Потом берут четвертый, чтобы расплатиться с третьим. То есть, они залезают в долговую, но формально оплата проходит, потому что они перекредитовываются и гасят предыдущие кредиты», — объяснил Георгий Остапкович. «Банки формируют резервы» По словам экономиста, ситуация с задолженностями и просрочками, в целом, обыденность для банковской сферы, до тех пор, пока она находится в пределах разумного. «Для этого все банки по решению Центробанка формируют резервы. А потом они будут разбираться с людьми, имеющими просрочки. У банков еще какая логика: если у вас кредит 300 тысяч, например, то это ваша проблема, с которой вы сами и должны разбираться. А если кредит в 3-4 миллиона, это уже проблема банка. Они будут вас приглашать, давать чашечку кофе, только чтобы с вами как-то договориться и реструктуризировать кредит», — рассказал Георгий Остапкович. В целом, по словам Георгия Остапковича, это нормальное явление, когда при понижении ключевой ставки люди берут новые кредиты, чтобы закрыть те, что были взяты под более высокий процент. «Условно, человек брал потребительский кредит под 26%. А „ключ“ снизился и банки ставят на тот же потребительский кредит 24%. Человек берет новый кредит под 24% и гасит им тот, что был под 26%. И дальше работает с кредитом под 24%. Это называется разумная тактика рефинансирования. Так поступает весь мир. Я думаю, большая часть новых кредитов как раз используется в качестве рефинансирования, а не в качестве первого кредита», — рассказал Георгий Остапкович.