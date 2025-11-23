Победили не мошенников, а простых россиян? Набиуллина признала, что банки перегнули палку в борьбе с аферистами. А что дальше?

Российские банкиры получили от ворот поворот. Эльвира Набиуллина заявила: в стремлении пресечь мошенничество банки зашли слишком далеко, необоснованно блокируя счета добросовестных клиентов. Этот перегиб привел к росту жалоб и необходимости «разруливать» ситуацию Центробанку в ручном режиме, когда банки не объясняли честным клиентам причины внезапной заморозки средств.

Блокировка счетов по подозрению в мошенничестве, отмывании денег или нарушении налогового законодательства — стандартная практика в современном банковском мире. Однако, как признала Набиуллина, банки часто действуют без достаточных оснований, блокируя средства без объяснений и создавая серьезные проблемы для добросовестных клиентов.

Заявление Набиуллиной, прозвучавшее на конференции «Фокус на клиента», вызвало широкий резонанс даже не в финансовой сфере, а среди обычных граждан. Тех самых, которые и столкнулись с произволом банков. Несмотря на то, что антимошеннические меры в целом привели к снижению жалоб на пропажу денег, цена, которую пришлось заплатить добросовестным клиентам, оказалась слишком высокой. Если не запредельной. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Блокировки счетов приводят к катастрофическим последствиям!»

«Судя по количеству жалоб, страдают больше от этого обычные добропорядочные граждане. Из-за этих блокировок люди остаются без зарплат, кто-то не может оплатить учебу, а если деньги нужны для лечения, а счет заблокировали или блокировка карты произошла за границей? Это приводит к катастрофическим последствиям!» — возмущается адвокат Игорь Ким, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека.

Адвокат объясняет, что в последние годы банки действительно существенно усилили внутренний контроль за операциями клиентов, следуя требованиям Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». Однако на практике это привело к тому, что блокировка счетов происходит не только при наличии реальных и обоснованных подозрений в нелегальной деятельности, но и по самым незначительным поводам.

«На практике блокировка счетов происходит при формальных несоответствиях в документах, нетипичных транзакциях для конкретного клиента, а иногда и из-за механических ошибок в платежных поручениях, которые не имеют никакого отношения к отмыванию денег», — говорит Ким.

Важно, по его словам, понимать, что сама по себе блокировка не означает виновности клиента. Чаще всего это техническая мера, и законодательство предоставляет возможность оперативно восстановить доступ к счету — но при условии, что клиент грамотно выстроит диалог с банком.

Чаще всего блокируют крупные переводы «физикам»

Управляющий партнер юридической компании «РИЦ-КОНСАЛТ» Станислав Ильин объясняет текущий «перегиб» естественным процессом адаптации банков к новым требованиям Центробанка и беспрецедентному росту финансового мошенничества.

«По данным самого Банка России, только за первое полугодие количество мошеннических операций выросло более чем на 25%, а совокупный ущерб превысил 7 миллиардов рублей, поэтому регулятор объективно усиливает контроль», — отмечает эксперт.

В таких условиях банки, стремясь соответствовать ужесточившимся требованиям и защитить себя от рисков, применяют максимально осторожный подход, что неизбежно приводит к увеличению числа «ложных срабатываний», объясняет Ильин.

До окончательной настройки современных антифрод-систем эксперты советуют гражданам проявлять бдительность и осторожность. Станислав Ильин предупреждает, что наиболее часто под блокировки попадают переводы крупными суммами физическим лицам и операции, совершенные после недавнего пополнения карты через «Систему быстрых платежей» (СБП) или наличными в банкомате.

Чтобы минимизировать риск ошибочной блокировки, эксперт рекомендует избегать «скачкообразных» движений средств и стараться строить более «ровный» финансовый профиль. Это поможет ускорить прохождение проверок и снизит вероятность непредвиденных ограничений.

«Банки уже сообщают, что постепенно корректируют алгоритмы, уменьшая долю ложных срабатываний и учитывая поведение клиента в динамике, а не только отдельные операции. На практике это означает, что система будет меньше реагировать на единичные крупные переводы, если в целом профиль клиента выглядит прозрачным», — говорит Ильин.

Нужны единые стандарты блокировки и разблокировки счетов — а их нет

Банкирам нужно искать баланс между безопасностью и комфортом для клиентов, согласен с Набиуллиной аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. По его мнению, важна не только борьба с преступлениями, но и создание справедливой и прозрачной системы финансового мониторинга, не создающей лишнего напряжения для добросовестных клиентов.

Лоссан предлагает: банки обязаны внедрить обязательное уведомление клиента до блокировки. И тогда у клиента будет выбор: либо получаешь возможность подтвердить операцию, либо предоставить объяснения.

«Например, банк может сначала запросить подтверждение операции, а не замораживать счет постфактум. Кроме того, можно сделать процесс разблокировки более структурированным: четкие сроки, единые стандарты проверки и возможность подать объяснение онлайн заметно снизили бы нагрузку на клиентов», — говорит Лоссан.

«Действительно, должна быть введена обязанность банка предоставлять клиенту детализированные, а не шаблонные запросы на предоставление документов и пояснений. И это реально сократит число необоснованных блокировок и существенно повысит предсказуемость правоприменения», — согласен адвокат Ким.