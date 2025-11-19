НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Токсичных руководителей будут наказывать рублем: сколько получит сотрудник, которого заставили уволиться «по собственному»

Новая инициатива позволит сократить число злоупотреблений на работе

Сотруднику придется доказать, что его вынудили уволиться, чтобы получить выплату

В России работодателей могут обязать выплачивать компенсацию сотруднику, которого заставили уволиться по собственному желанию. Такую инициативу направил Институт исследования проблем современной политики министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«С проявлениями „тихого увольнения“ сталкивалась каждая третья российская компания», — цитируют «Известия» текст документа.

Авторы проекта отмечают, что существующие нормы Трудового кодекса РФ недостаточно защищают сотрудников от давления руководства. Они предлагают разработать новые стандарты для защиты от «токсичного начальства». А также ввести компенсацию для работников, которых вынудили уволиться.

«Ключевой мерой предлагается ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов „тихого увольнения“», — пишет издание.

По мнению авторов, это позволит сократить число злоупотреблений на работе.

Ранее депутаты Госдумы предложили ежегодно индексировать заработные платы сотрудникам.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Работа Деньги Компенсация Увольнение
