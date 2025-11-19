Токсичных руководителей будут наказывать рублем: сколько получит сотрудник, которого заставили уволиться «по собственному»

В России работодателей могут обязать выплачивать компенсацию сотруднику, которого заставили уволиться по собственному желанию. Такую инициативу направил Институт исследования проблем современной политики министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.
«С проявлениями „тихого увольнения“ сталкивалась каждая третья российская компания», — цитируют «Известия» текст документа.
Авторы проекта отмечают, что существующие нормы Трудового кодекса РФ недостаточно защищают сотрудников от давления руководства. Они предлагают разработать новые стандарты для защиты от «токсичного начальства». А также ввести компенсацию для работников, которых вынудили уволиться.
«Ключевой мерой предлагается ввести право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат при документальном подтверждении фактов „тихого увольнения“», — пишет издание.
По мнению авторов, это позволит сократить число злоупотреблений на работе.
Ранее депутаты Госдумы предложили ежегодно индексировать заработные платы сотрудникам.