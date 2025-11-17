НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Пенсионеры в России нередко теряют часть положенных выплат. Как получать все — инструкция

Пенсионеры в России нередко теряют часть положенных им выплат. Это относится к тем пособиям, которые требуют заявления — и до сих пор не назначаются автоматически. Их назвал агентству «Прайм» Валерий Тумин, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы.

Так, с 2025 года пенсионерам старше 80 лет начисляют дополнительные 1200 рублей без всяких заявлений. Точно так же работает социальная доплата до прожиточного минимума или доплата за сельский стаж. Но есть пособия, которые назначают «по старинке» — только после заявления самого пенсионера.

«Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог. Обычно это 22% от дохода семьи, но в Москве, например, от 3 до 10%», — объяснил Тумин.

Также по заявлению оформляется единовременная выплата накопительной части пенсии. Она положена, если расчетная пожизненная выплата составляет меньше 1525 рублей в месяц (то есть при накоплениях до 410 тысяч рублей).

Узнать обо всех положенных выплатах можно через «Госуслуги». В личном кабинете в разделе «Пенсии» показаны все начисления и доплаты. Там же можно в режиме онлайн подать заявление на большинство мер поддержки.

Отдельно стоит проверить региональные льготы. Их можно найти через сайты местных властей либо социальный калькулятор на портале ЕГИССО. А если вам неудобно искать информацию в интернете, то вы можете прийти в МФЦ или клиентскую службу СФР. Там сотрудники проверят, на какие выплаты у вас есть права, и помогут оформить документы.

Тумин рекомендует не пренебрегать региональными пособиями — они порой бывают весьма значимы. Так, в Санкт-Петербурге части пенсионеров положена 50%-я скидка на ЖКУ. В Москве одинокие пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора. А Свердловская область компенсирует пенсионерам до 90% стоимости подключения к газовым сетям.

Недавно мы писали о том, что пожилые россияне могут вдвое увеличить свою пенсию. Прочитайте, как это сделать.

Пенсии в России ежегодно индексируют — и 2026 год не станет исключением. Как будут меняться выплаты для пожилых граждан буквально каждый месяц — в нашем материале.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
