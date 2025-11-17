«Оборачивается ловушкой для должника»: кому на самом деле выгодно банкротство физлиц

Статус банкрота не панацея и не волшебное спасение от долгов Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Для человека, загнанного в угол, долги которого уже проданы коллекторам, а зарплату арестовывают по исполнительным листам, банкротство звучит как спасение, предлагая надежду и законный выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Его активно рекламируют как легкий способ списать все долги, но при этом старательно замалчивают о подводных камнях, финансовых ловушках и том, почему для многих эта процедура так и не становится панацеей.

Вместе с экспертами MSK1.RU разбирается в тонкостях закона о банкротстве, выясняя, кому на самом деле оно приносит главную выгоду.

Подводные камни банкротства

Социальные сети и агрессивная реклама пестрят обещаниями: «Спишем все долги законно!», «Избавьтесь от кредитов навсегда!». Эту процедуру преподносят как простой и быстрый способ, который легко вывезет вас из долговой ямы. Но за громкими лозунгами молчат о главном: для тысяч должников этот «спасательный круг» превращается в долгосрочную финансовую ловушку.

Процедура банкротства физических лиц существует в России с 2015 года. Ее регулирует закон № 127-ФЗ «О несостоятельности». Порой люди считают, что все их долги спишутся сразу после подачи заявления о признании себя банкротом, но это не совсем так. Эта процедура — сложный юридический механизм с множеством важных нюансов, и не всегда они на пользу должнику.

Продажа имущества по низкой цене

Имущество должника подлежит продаже, причем чаще всего — далеко не по рыночной цене. Есть исключения: единственное жилье, если оно не считается роскошным, личные вещи и предметы первой необходимости остаются у собственника.

«При этом защита единственного жилья действует только при отсутствии залоговых обязательств по данному объекту недвижимости, поэтому квартира, которая находится в ипотеке, тоже может оказаться проданной в счет уплаты долга», — объясняет юрист, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков.

Оспаривание сделок за три года

Суд проверяет все сделки, совершенные в течение трех лет до подачи заявления о банкротстве, и может признать их недействительными. Это касается не только явно сомнительных операций, но и законных: продажи имущества, дарения или раздела совместной собственности при разводе.

«Любая попытка спрятать активы может быть расценена как преднамеренное банкротство — это уже уголовная статья (ст. 196 УК РФ), — подчеркивает партнер правового бюро „Стратегия“ Геннадий Карпов. — Под пристальное внимание могут попасть и родственники должника. Например, в одной из наших практик удалось установить, что дом, оформленный на бабушку должника, на самом деле принадлежал ему: мужчина делал ремонт, заказывал дизайн-проект комнат для детей и оплачивал окна. В результате имущество было арестовано».

Ограничение трудовой деятельности

После завершения процедуры банкротства устанавливаются временные ограничения на занятие должностей:

3 года — запрет на руководящие позиции в коммерческих организациях;

5 лет — ограничения на работу в микрофинансовых организациях, страховых компаниях и инвестиционных фондах;

10 лет — запрет на руководство кредитными организациями.

Наследство уходит на погашение долга

Если вы получили наследство во время процедуры банкротства, его заберут за долги. Причем иногда суд может заставить вас принять это наследство, даже если вы сами от него отказались.

«Верховный суд РФ установил, что гражданин, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, не должен отказываться от наследства, особенно в пользу родственников, если оно представляет собой ликвидное имущество и если сам он находится в стесненном положении, поэтому полученное наследство в ходе процесса банкротства может также быть реализовано на торгах», — рассказал MSK1.RU Дмитрий Матюшенков.

Плохая кредитная история

Запись о банкротстве сохраняется в кредитной истории в течение 7 лет. Из-за нее банки будут отказывать в кредитах или предлагать завышенные ставки, поэтому ни ипотеки, ни выгодных условий по займам банкротам не видать.

Коснется даже пенсии

Ограничения при банкротстве затрагивают даже тех, кто получает пособие от государства.

«Для пенсионеров возможны удержания из пенсии в период проведения процедуры банкротства. Хотя после завершения процесса выплаты восстанавливаются в полном объеме, временные ограничения могут существенно ухудшить финансовое положение», — добавляет Дмитрий Матюшенков.

Значительные финансовые затраты

Эксперты единодушно отмечают, что банкротство — это дорого, и суммы значительно превышают первоначальные ожидания должника. Реальная стоимость процедуры включает:

государственную пошлину;

вознаграждение финансовому управляющему;

расходы на публикации и сопровождение процесса;

услуги юридических консультантов.

«Услуги юристов стоят в среднем около 200 тысяч рублей. Если долг составляет, скажем, 500 тысяч, то экономическая выгода от такого шага весьма сомнительна, — считает Геннадий Карпов. — Между тем процедура банкротства длится не меньше года и требует постоянного участия юриста».

Запрет на повторное банкротство

Человек может признать себя банкротом только один раз. По закону, в течение 5 лет после завершения процедуры запрещено повторно инициировать процесс. Это сделано для того, чтобы не появлялось «профессиональных банкротов».

«Если человек брал деньги на сомнительные цели: вложения в финансовые пирамиды, азартные игры или иные рисковые схемы, — суд может признать такие действия недобросовестными. В этом случае должника не освободят от обязательств и долги придется возвращать полностью, — подчеркивает Геннадий Карпов. — Даже если суд всё же спишет долги, от алиментов, штрафов, компенсаций за причинение вреда здоровью и субсидиарной ответственности гражданин не освобождается».

Вся информация о банкротстве публикуется в открытых источниках: на официальном сайте Арбитражного суда и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Процедура выходит далеко за рамки простого списания долгов, — объясняет MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Любой потенциальный работодатель, кредитор, деловой партнер и даже просто знакомый человек может это увидеть. Поэтому психологически это очень некомфортно, как будто на тебе ставят клеймо провального опыта».

Кому выгодно ваше банкротство

Для многих юридических контор банкротство — это прибыльный бизнес, ведь эта сложная процедура приносит им куда больше денег, чем простые варианты вроде реструктуризации долга. Вот и получается, что реклама банкротства приводит не к оптимальному решению проблемы для должника, а к самому доходному для исполнителя. Банкротство выгодно прежде всего:

финансовым управляющим — их вознаграждение фиксировано и не зависит от результата процедуры, что создает стимул к максимальному количеству открытых дел;

юридическим компаниям, занимающимся сопровождением банкротства физических лиц;

кредиторам — процедура позволяет получить хотя бы частичное погашение задолженности, которую в ином случае пришлось бы списывать как безнадежную;

коллекторским агентствам — они приобретают долги по сниженной стоимости и получают возможность взыскать средства через процедуру банкротства.

«Некоторые юридические фирмы поставили такие дела на поток, превратив процедуру банкротства в продукт массового спроса. Правда, на практике всё куда серьезнее: обещанная финансовая свобода нередко оборачивается ловушкой для должника, — отмечает Карпов. — Когда к нам приходили юристы с опытом работы в таких организациях и мы спрашивали, чем именно они занимались, чаще всего следовал один ответ: „Мы готовили заявление и собирали документы по шаблонам, отправляли документы в суд и больше туда не возвращались“».

Когда можно решиться на банкротство

Банкротство — непростой шаг, и идти на него нужно только в крайнем случае. Если ваши долги велики, но вы можете их обслуживать, пусть и с трудом, сначала попробуйте договориться с банками о реструктуризации, возьмите кредитные каникулы, продайте часть имущества самостоятельно. Ведь банкротство, по сути, это сделка: вы меняете долговое рабство на долгосрочные ограничения.

Банкротство физических лиц представляет собой сложную юридическую процедуру с множеством негативных последствий, которые часто не раскрываются на этапе консультирования. Дмитрий Матюшенков юрист, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства»

«Прежде чем принимать решение о подаче заявления, необходимо тщательно взвесить все риски и рассмотреть альтернативные варианты решения финансовых проблем. В большинстве случаев существуют менее радикальные методы, которые позволяют сохранить имущество, трудоспособность и социальный статус, но требуют более тщательной проработки и переговоров с кредиторами», — предупреждает Матюшенков.

«Если человек понимает, что банкротство не его путь, то первый шаг — это вступить в переговоры с банком и коллекторами, — советует финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Важно выстроить диалог и согласовать такой график платежей, который реально посилен. Не стоит прятаться или тянуть время: чем раньше человек обозначит свою позицию, тем выше шанс прийти к договоренности».

После завершения процедуры банкротства не ждите сладкой жизни: все поступающие на счета средства контролирует финансовый управляющий, а должнику остается лишь прожиточный минимум.

«Если же человек оказался в действительно трудной ситуации и действовал добросовестно, например взял кредит на обучение, но потерял работу из-за болезни или экономического кризиса, тогда банкротство может стать выходом, — считает Геннадий Карпов. — Перед тем как начинать эту процедуру, необходим глубокий анализ ситуации, активов, сделок, иначе попытка освободиться от долгов может обернуться новыми проблемами».