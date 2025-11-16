Успеть нужно до декабря: россиянам назвали размер пени за неуплату налогов

Проценты по задолженности будут расти до тех пор, пока вы ее не погасите Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Владельцам недвижимости и автомобилей, которые вовремя не заплатят налоги, грозит начисление пени. Их будут ежедневно начислять в размере 1/300 от действующей ключевой ставки Центробанка.

Успеть оплатить налоги нужно до 1 декабря 2025 года включительно. Если не сделать это вовремя, то уже со 2 декабря на каждые просроченные 100 рублей ФНС начнет начислять вам по 5,5 копейки в день.

Проценты по задолженности будут расти до тех пор, пока вы ее не погасите. Эти проценты рассчитываются на основе ставки, которую устанавливает Центробанк.

Уведомление о задолженности вы можете найти в личном кабинете ФНС, в вашем аккаунте портала «Госуслуги», а также можете получить его бумажным письмом. В уведомлении будет указана сумма долга и даты его погашения.

Если вы не уплатите налог вовремя, в течение трех месяцев после просрочки налоговая служба направит вам «требование об уплате». Если не выполнить и его, то ФНС спишет деньги с вашего банковского счета без решения суда.