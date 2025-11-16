НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

ю-з.

 753мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Кто претендует на новые пособия для семей
«Умные решения»
Какие грибы растут в ноябре
Погода на неделю в Ярославле
Власти призвали подготовить авто к зиме
Закрывают ДК им. Добрынина
Почему пропал Wi-Fi
Снес припаркованные авто
Экономика Успеть нужно до декабря: россиянам назвали размер пени за неуплату налогов

Успеть нужно до декабря: россиянам назвали размер пени за неуплату налогов

До конца срока осталось всего две недели

197
Проценты по задолженности будут расти до тех пор, пока вы ее не погасите | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПроценты по задолженности будут расти до тех пор, пока вы ее не погасите | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Проценты по задолженности будут расти до тех пор, пока вы ее не погасите

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Владельцам недвижимости и автомобилей, которые вовремя не заплатят налоги, грозит начисление пени. Их будут ежедневно начислять в размере 1/300 от действующей ключевой ставки Центробанка.

Успеть оплатить налоги нужно до 1 декабря 2025 года включительно. Если не сделать это вовремя, то уже со 2 декабря на каждые просроченные 100 рублей ФНС начнет начислять вам по 5,5 копейки в день.

Проценты по задолженности будут расти до тех пор, пока вы ее не погасите. Эти проценты рассчитываются на основе ставки, которую устанавливает Центробанк.

Уведомление о задолженности вы можете найти в личном кабинете ФНС, в вашем аккаунте портала «Госуслуги», а также можете получить его бумажным письмом. В уведомлении будет указана сумма долга и даты его погашения.

Если вы не уплатите налог вовремя, в течение трех месяцев после просрочки налоговая служба направит вам «требование об уплате». Если не выполнить и его, то ФНС спишет деньги с вашего банковского счета без решения суда.

В случае крупных сумм долга может применяться уголовная ответственность. Подробнее о том, как узнать сумму налогов и как их оплатить, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ФНС Налог Долг Пени Госуслуги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
а где можно продать почку?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление