Выплаты на детей предлагают пересмотреть: как распределят деньги — детали

Выплаты на детей предлагают пересмотреть: как распределят деньги — детали

Обсуждаются новые способы назначения пособий




При рождении третьего ребенка поддержка должна стать еще существеннее, чем на первых двух детей




Модернизация программы маткапитала не должна привести к снижению выплат на первого ребенка. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что поддержку семей нужно наращивать.

«Сейчас стоит вопрос о модернизации материнского капитала. Что мы можем предложить как эксперты? На мой взгляд, нельзя менять, нельзя отбирать материнский капитал на первого ребенка. Нельзя ограничить его по возрасту, иначе это приведет к тому, что поддержка будет в основном уходить в регионы, где рождаемость более ранняя. Нужно сохранить материнский капитал на первого ребенка, но увеличить материнский капитал на второго ребенка», — заявил он в разговоре с ТАСС.

Рыбальченко отметил, что при рождении третьего ребенка поддержка должна стать еще существеннее, чем на первых двух детей. Сегодня в стране маткапитал на второго и последующих детей меньше, чем на первого. А для поддержания рождаемости всё должно быть наоборот, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, правильно было бы применять такой подход и при выплатах регионального маткапитала. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Вообще маткапитал хотят переориентировать на поддержку многодетности. Об этом в октябре заявил президент России Владимир Путин. А сумму этой меры поддержки планируют не только увеличить, но и расширить. Например, с помощью маткапитала хотят дать возможность оплачивать услуги нянь. Об этом мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
