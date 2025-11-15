«Не больше 20 в одни руки!» Сколько банковских карт на руках у россиян и кому они помешали

Статистика говорит, что число карт у россиян в среднем не превышает пяти, откуда шумиха насчет 20, непонятно Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Готовимся! Скоро каждого из нас, уважаемые читатели, ждет новая «реформа», на сей раз с банковскими картами. Госдума готовится принять закон, о котором так много говорили: ограничат количество банковских карт до 20 штук на человека. По крайней мере, об этом заявил депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовым рынкам.

Основная цель законопроекта — жесткая и бескомпромиссная борьба с кибермошенничеством и дропперами, которые используют множество карт для незаконного обналичивания украденных денег. Законопроект может быть принят уже до конца этого года. Подробности — в материале MSK1.RU.

Предполагается, что новый закон установит два основных лимита, которые затронут каждого владельца банковской карты в России.

— Не более 20 карт в общей сложности во всех российских банках. — Не более 5 карт в одном конкретном банке.

Финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин говорит, что дропперы оформляют на себя десятки карт и передают их мошенникам для вывода и обналичивания средств обманутых граждан.

«И только за последние два года в мошеннические сценарии с участием дропперов были вовлечены от 8 до 12 миллионов человек. Это означает, что почти каждый десятый россиянин мог стать жертвой " черных обнальщиков " », — говорит Родин.

И хотя инициатива бороться здравая, реализация нового закона потребует создания сложной инфраструктуры контроля. Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев предполагает, что ключевым элементом станет единая автоматизированная база данных.

«Потребуется создать систему автоматизированного объективного контроля, и, вероятнее всего, это будет сделано через единую базу данных на уровне, скажем, национальной платежной системы», — объясняет Мехтиев.

Такая система должна агрегировать информацию из всех кредитных организаций о количестве карт, выпущенных для каждого физлица. При попытке оформления новой карты банк будет обязан делать запрос в эту централизованную систему. Если лимит окажется исчерпан, заявка будет автоматически отклонена, объясняет Мехтиев.

Более того, во избежание «подмены личности» и других мошеннических схем, будут предприняты меры по усилению контроля за идентификацией граждан при оформлении карт. Это значит, что процесс получения новой карты может стать более тщательным.

Один из главных вопросов, который возникает у рядовых граждан: будет ли это ограничение ощутимым для добросовестных пользователей, которые просто привыкли к определенному набору карт?

«По факту, подобное ограничение на обычном пользователе критично не отразится. В России в обращении находится около 525–530 миллионов банковских карт. С учетом количества граждан в стране в среднем на каждого приходится всего по 3,5 карты. Если основываться на анкетировании, то лишь 5% опрошенных имеют более 10, но не больше 20 банковских карт. 45% имеют 3–5 карт. 38% — 2 карты и 11% пользуются одной. И лишь менее 1% признались, что имеют больше 20 карт», — говорит Алексей Родин.

Впрочем, новая инициатива может серьезно повлиять на конкуренцию в российской банковской системе, считает директор по правовым вопросам и комплаенс финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова. По ее словам, в условиях развитого финансового рынка мобильность клиентов — возможность легко открывать и закрывать счета и карты в разных банках — является мощным двигателем прогресса. Так что вместо «ковровых» ограничений эксперт предлагает рассмотреть более точечные и потому более эффективные меры.

«Рациональным могло бы выглядеть, на мой взгляд, такое решение: упростить процедуры идентификации и контроля при открытии карт, а также упростить процесс их закрытия. Это позволило бы и сохранить мобильность клиентов, и поддержать конкуренцию, и при этом снизить риски мошенничества», — говорит Суворова.