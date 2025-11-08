НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Способ есть: россиянам рассказали, как избежать взыскания долгов

Способ есть: россиянам рассказали, как избежать взыскания долгов

Оспорить этот процесс можно в досудебном порядке

156
Уведомить ФНС о своем несогласии с взысканием можно в течение месяца | Источник: Илья Бархатов / 74.RUУведомить ФНС о своем несогласии с взысканием можно в течение месяца | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Уведомить ФНС о своем несогласии с взысканием можно в течение месяца

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

С 1 ноября в России в досудебном порядке могут списывать с банковских счетов граждан долги по налогам и другим обязательным платежам. Однако этого можно избежать и уведомить Федеральную налоговую службу о своем несогласии. Рассказываем, как правильно это сделать.

По действующим правилам, налогоплательщик может не согласиться с полученным налоговым уведомлением. К примеру, если в нем указаны неверные данные о его имуществе, а также если налог начислен некорректно.

Оспорить решение о доначислении налогов, начислении пени и штрафов тоже можно. Для этого в течение месяца нужно подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию, сделать это можно, отправив его по почте или в электронном виде через личный кабинет.

К заявлению нужно приложить свои расчеты, любые объяснения и документы, которые подтвердят вашу правоту. После рассмотрения заявления ФНС может согласиться частично или полностью с представленными доводами. Ведомство может отменить или же уменьшить сумму платежа либо отказать в обжаловании.

Если налогоплательщик не согласится с решением ведомства, то в течение месяца может подать апелляционную жалобу в вышестоящий орган. Если же и там человек не добьется успеха, то можно подать исковое заявление в суд.

Однако, чтобы задолженность, которую налогоплательщик оспаривает, не была списана до решения суда, необходимо в течение 30 дней уведомить ФНС «о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на исчисление налога в налоговом уведомлении». Форма такого уведомления утверждена приказом ФНС, он уже опубликован и вступил в силу с начала ноября.

Если срок уведомления уже прошел, налогоплательщик может подать в ФНС просьбу о восстановлении пропущенного срока. Налоговая служба должна ответить на эту просьбу в течение трех дней. Форма этого ходатайства также утверждена специальным приказом, передает РИА Новости.

Известно, что россияне тратят до 40% своих ежемесячных доходов на налоги. К ним относятся не только НДФЛ, но и НДС, страховые взносы, налоги на недвижимость, транспорт и акцизные сборы. Подсчетами поделилась кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
