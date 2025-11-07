НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Цены на важные лекарства в России вырастут: когда и на сколько

Цены на важные лекарства в России вырастут: когда и на сколько

Разбираемся в причинах этого процесса

152
Таблетки становятся менее доступны | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUТаблетки становятся менее доступны | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Таблетки становятся менее доступны

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Цены на привычные средства от простуды и гриппа продолжают неуклонно ползти вверх, и, судя по всему, нас ждет очередной виток подорожания. Согласно свежим прогнозам, к концу 2025 года такие лекарства в среднем станут дороже на 10–15%, а в 2026-м рост только ускорится — до 12–16%. Отдельные популярные позиции, особенно импортные, и вовсе могут прибавить в цене 18–20%. С такими неутешительными выводами ознакомилась «Газета.Ru», изучив данные системы Stock Index компании PO: NTS Health.

Аналитики поясняют, что это не временный скачок цен, а устойчивый тренд, который подкрепляют сразу несколько факторов:

  • сильная зависимость от импорта;

  • общий рост производственных издержек;

  • колебания курсов валют;

  • повышенная инфляция.

Цифры говорят сами за себя: за январь–август 2025 года средняя цена упаковки лекарства достигла 416 рублей — это на 13,6% больше, чем за тот же период 2024-го. При этом инфляция в стране составила 8,1%, то есть лекарства дорожали почти в полтора раза быстрее.

Как объяснила директор PO: NTS Health Дарья Соловьева, фармрынок движется по инерционной траектории.

«Каждый очередной год фиксирует рост цен, закладывая стартовый уровень для следующего, и мы видим, что превышение темпов роста цен на медикаменты над общей инфляцией становится привычным сценарием», — заявила она.

Основной двигатель подорожания — это импорт. Несмотря на все разговоры об импортозамещении, ситуация меняется медленно, отмечают эксперты.

Государство пытается контролировать стоимость лекарств, устанавливая строгие правила для жизненно важных препаратов — например, разрешая их индексировать лишь раз в год. Однако большинство противопростудных средств относятся к безрецептурной категории, а значит, их цены формируются в основном под влиянием рыночных факторов.

Как пояснила Дарья Соловьева госрегулирование не позволяет ценам взлетать резко, но и не может полностью заморозить их рост.

Еще один фактор подорожания — сезонный ажиотаж. В разгар эпидемий спрос на противопростудные препараты резко возрастает, что дает производителям и дистрибьюторам возможность закладывать в цены более высокую наценку. В результате даже при отсутствии реального дефицита стоимость лекарств может ощутимо вырасти.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
18 минут
Хотят чтобы больше умирало. Не выгодны больные, особенно бедные, нужны только молодые и здоровые, чтобы налоги платили до 60-65 лет. Когда шар теряет высоту, первым делом скидывают мешки с песком
Читать все комментарии
