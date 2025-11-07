НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Сколько заплатят, если уйти на больничный с ребенком: минимальная сумма

В некоторые месяцы выплата будет выше

192
Компенсация не будет зависеть от стажа работы

Минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком в следующем году составит 27 тысяч рублей. Эта сумма привязана к МРОТ, который устанавливает правительство.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это сумма, меньше которой нельзя платить сотруднику за полный рабочий месяц при 40-часовой неделе. В следующем году он превысит 27 тысяч рублей

С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Таким образом, больничный по болезни, травме или уходу за членом семьи в 2026 году будет равен 27 093 рублям в месяц или 890,73 рубля в день. Однако если сумма в пересчете на месяц окажется ниже МРОТ, ее поднимут. В месяцах, где 30 дней (апрель, июнь, сентябрь, ноябрь), один день больничного будет стоить минимум 903,10 рубля, а в феврале, где 28 дней, — 967,61 рубля. 

Размер компенсации зависит от страхового стажа и официальной зарплаты:

  • если человек работает менее пяти лет, выплачивается 60% среднего заработка за два предыдущих года;

  • от пяти до восьми лет — 80%;

  • более восьми лет — 100%, но не выше максимального лимита.

Однако до достижения ребенком возраста семи лет работодатель оплачивает 100% от установленной зарплаты родителя независимо от стажа. 

Чтобы позаботиться о ребенке, больничный могут оформить:

  • родители — мама, папа, попечители или опекуны;

  • бабушка или дедушка — если они официально трудоустроены и фактически ухаживают за заболевшим ребенком;

  • совершеннолетние родные братья и сестры — если они работают и ухаживают за больным.

Вырастет и максимальный размер больничного. В 2026 году можно будет получить до 6,8 тысячи рублей в день, в 2027-м — 7,9 тысячи рублей, а в 2028-м — уже 8,5 тысячи рублей. 

Ожидается, что увеличатся и другие пособия. По расчетам Минтруда, в 2026 году они изменятся следующим образом: 

  1. Максимальный размер больничного поднимется выше 207 000 рублей. 

  2. Пособие по беременности и родам достигнет 955 800 рублей. 

  3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года превысит 83 000 рублей.

Кроме того, с 2026 года будет запущена новая семейная выплата. Россияне с двумя и более детьми смогут получить перерасчет НДФЛ по ставке 6%. 

Для получения семья должна соответствовать ряду критериев: 

  • ее среднедушевой доход должен быть меньше полутора региональных прожиточных минимумов;

  • у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам;

  • возраст детей не должен превышать 18 лет, а в случае, если ребенок учится по очной форме обучения, — 23 лет.

Власти же ожидают, что МРОТ до уровня 35 тысяч рублей дойдет к 2030 году. Именно такую сумму обозначил президент России Владимир Путин в указе о национальных целях развития страны. Подробнее об индексации выплат в 2026 году рассказали в материале

Елена Мальцева
