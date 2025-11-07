НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

зап.

 752мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,38
EUR 93,76
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Тренер «Спартака» — о провальном матче против «Локо»
«Умные решения» в недвижимости
Беспилотная опасность
Райдер Булановой
Пропал музейный кот Василий
Что делать при беспилотной опасности
Продают легендарный недострой
Афиша на ноябрь
Экономика В России планируют увеличить пособие для беременных, но изменения коснутся не всех

В России планируют увеличить пособие для беременных, но изменения коснутся не всех

Рассказываем, на кого направлена инициатива

113
Пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка женщины за два года | Источник: Максим Серков / NGS42.RUПособие по беременности и родам зависит от среднего заработка женщины за два года | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка женщины за два года

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

В России предложили увеличить пособие по беременности и родам для женщин с небольшими доходами. Законопроект внесут на рассмотрение в палату парламента.

«Предлагается внести изменения, предусматривающие повышение максимального размера пособия для женщин со стажем менее шести месяцев до величины, равной двукратному размеру минимального размера оплаты труда», — цитирует пояснительную записку к документу РИА Новости.

Автор инициативы, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объяснил, что пособие по беременности и родам предлагают выплачивать в размере 100% среднего заработка, но не меньше среднемесячной зарплаты по региону. Для женщин со стажем работы меньше шести месяцев предлагают сделать выплаты в размере двух МРОТ.

«Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению социальной справедливости в нашей стране», — рассказал депутат РИА Новости.

Напомним, пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка женщины. Выплата равняется 100% средней зарплаты за два последних календарных года.

«Такая норма не учитывает интересы женщин с зарплатой значительно ниже этой планки. Хуже всего, если трудовой стаж меньше шести месяцев. В этом случае женщины могут рассчитывать на пособие в размере не более одного МРОТ», — добавил Миронов.

В 2025 году минимальный размер пособия по беременности и родам составляет 103 285 рублей за 140 дней, а максимальный — 794 355 рублей.

Ранее мы рассказывали, на сколько увеличат максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Пособие по беременности Беременность Выплата Женщина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 минут
Прикиньте-ка, не все, оказывается, бывают беременными, вау!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление