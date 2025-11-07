В России планируют увеличить пособие для беременных, но изменения коснутся не всех

Пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка женщины за два года Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В России предложили увеличить пособие по беременности и родам для женщин с небольшими доходами. Законопроект внесут на рассмотрение в палату парламента.

«Предлагается внести изменения, предусматривающие повышение максимального размера пособия для женщин со стажем менее шести месяцев до величины, равной двукратному размеру минимального размера оплаты труда», — цитирует пояснительную записку к документу РИА Новости.

Автор инициативы, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объяснил, что пособие по беременности и родам предлагают выплачивать в размере 100% среднего заработка, но не меньше среднемесячной зарплаты по региону. Для женщин со стажем работы меньше шести месяцев предлагают сделать выплаты в размере двух МРОТ.

«Такие меры устранят региональное неравенство и поддержат женщин с низкими доходами. Это будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению социальной справедливости в нашей стране», — рассказал депутат РИА Новости.

Напомним, пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка женщины. Выплата равняется 100% средней зарплаты за два последних календарных года.

«Такая норма не учитывает интересы женщин с зарплатой значительно ниже этой планки. Хуже всего, если трудовой стаж меньше шести месяцев. В этом случае женщины могут рассчитывать на пособие в размере не более одного МРОТ», — добавил Миронов.

В 2025 году минимальный размер пособия по беременности и родам составляет 103 285 рублей за 140 дней, а максимальный — 794 355 рублей.