НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 752мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,38
EUR 93,76
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Нашелся музейный кот Василий
«Умные решения» в недвижимости
Отработки для выпускников
Где лечиться этой осенью
Тренер «Спартака» — о провальном матче против «Локо»
Беспилотная опасность
Райдер Булановой
Что делать при беспилотной опасности
Экономика Мнение «Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч

«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч

У него двое детей, на которых уходят все деньги

314
Оказывается, не все айтишники живут богато | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаОказывается, не все айтишники живут богато | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Оказывается, не все айтишники живут богато

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Работу в IT признают одной из самых престижных и высокооплачиваемых в стране. Разумеется, не зря: согласно нашим данным, специалистам в этой сфере готовы платить и по 400 тысяч. Однако, как выясняется, не все получают такую зарплату.

Своей историей с редакцией 72.RU поделился Сергей — инженер IT и отец семейства, работающий в Тюмени. Как он живет и почему недоволен доходом, рассказываем от первого лица.

Сергей

Зарплата меньше средней по городу

Я работаю в городе инженером ИТ. Зарплата — 50 тысяч рублей при расходах порядка 60 тысяч. У меня жена и двое детей, но семью совсем не вижу из-за работы почти по 20 часов в сутки.

Основные расходы — коммуналка и дети. За квартиру площадью 49 кв. м мы платим 13 тысяч рублей. Детям хочется счастливого будущего, но позволить не получается. Одну дочку пристроил в художественную школу, это стоит 7000 рублей в месяц. Вторая посещает музыкальную школу — это 6000 рублей.

Это, конечно, не всё, есть ведь еще траты на то, чтобы одеть ребенка каждый сезон. В средней школе постоянные поборы: то ремонт школы, то ремонт класса, то покупка учебников тем, кому не хватило в школьной библиотеке. Как итог — есть долги, а на продукты остаются копейки. Ищу подработки.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Цены растут, доходы — нет

Экономлю чаще всего на продуктах питания. Приходится покупать всё очень дешевое, низкого качества. Расходы растут из-за повышения цен на всё, а уровень зарплаты застрял еще в 2018 году. Поэтому выживать в текущих реалиях стало очень сложно.

Становится обидно: вся цифровая среда держится на нас, а труд оплачивается так низко. У меня высшее, я учился 12 лет, чтобы теперь получать копейки. Зачем я тогда учился? Особенно если сравнивать с какими-нибудь продавцами, которые ничего не создают, а только впаривают новые квартиры, машины, услуги и так далее.

А сколько вы получаете?

Менее 50 тысяч
50–70 тысяч
70–100 тысяч
100–150 тысяч
Более 150 тысяч
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Зарплата Семейный бюджет IT-компания
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
1 час
А за что платить больше? За установку краденной винды и обжимку проводов? Так это школьники сейчас делают.
Гость
1 час
А у нас разве больше получают ? Так же работаю в IT , средняя зп за год еле дотягивает до 50 т.р.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление