«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч

Оказывается, не все айтишники живут богато

Работу в IT признают одной из самых престижных и высокооплачиваемых в стране. Разумеется, не зря: согласно нашим данным, специалистам в этой сфере готовы платить и по 400 тысяч. Однако, как выясняется, не все получают такую зарплату.

Своей историей с редакцией 72.RU поделился Сергей — инженер IT и отец семейства, работающий в Тюмени. Как он живет и почему недоволен доходом, рассказываем от первого лица.

Сергей

Зарплата меньше средней по городу

Я работаю в городе инженером ИТ. Зарплата — 50 тысяч рублей при расходах порядка 60 тысяч. У меня жена и двое детей, но семью совсем не вижу из-за работы почти по 20 часов в сутки.

Основные расходы — коммуналка и дети. За квартиру площадью 49 кв. м мы платим 13 тысяч рублей. Детям хочется счастливого будущего, но позволить не получается. Одну дочку пристроил в художественную школу, это стоит 7000 рублей в месяц. Вторая посещает музыкальную школу — это 6000 рублей.

Это, конечно, не всё, есть ведь еще траты на то, чтобы одеть ребенка каждый сезон. В средней школе постоянные поборы: то ремонт школы, то ремонт класса, то покупка учебников тем, кому не хватило в школьной библиотеке. Как итог — есть долги, а на продукты остаются копейки. Ищу подработки.

Цены растут, доходы — нет

Экономлю чаще всего на продуктах питания. Приходится покупать всё очень дешевое, низкого качества. Расходы растут из-за повышения цен на всё, а уровень зарплаты застрял еще в 2018 году. Поэтому выживать в текущих реалиях стало очень сложно.

Становится обидно: вся цифровая среда держится на нас, а труд оплачивается так низко. У меня высшее, я учился 12 лет, чтобы теперь получать копейки. Зачем я тогда учился? Особенно если сравнивать с какими-нибудь продавцами, которые ничего не создают, а только впаривают новые квартиры, машины, услуги и так далее.