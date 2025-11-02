Пять выходных для отца: спасательный круг для семьи или обуза для экономики?

Еще одна возможность побыть с ребенком Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В День отца, который отмечался 19 октября, стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минтруда Антону Котякову об установлении пяти дополнительных нерабочих дней отцам. Причем эти «выходные» должны быть оплачиваемыми.

Чернышов отметил, что эти дни граждане могут использовать для решения вопросов, связанных с воспитанием детей, посещением врачей, учебных и воспитательных мероприятий и т. д. Автор инициативы считает, что активное участие отца в жизни ребенка является ключевым фактором его воспитания. Часто из-за работы у мужчин не хватает времени для полноценного взаимодействия с детьми.

Из-за этого в семье возникает дисбаланс: кто-то слишком много делает, а кто-то слишком мало. Вице-спикер Госдумы уверен, что реализация этой инициативы станет конкретным и значимым шагом в деле поддержки российских семей.

Причем дисбаланс существует не на бумаге, а в реальности. Так, по данным Росстата, женщины занимаются детьми 30 минут в день, а мужчины — 11 минут. При этом безработные мужчины уделяют детям всего три минуты в день.

Наши коллеги из 164.RU пообщались с экспертами и выяснили, исправит ли эта инициатива сложившийся дисбаланс и как отразится инициатива на работе и трудоустройстве сотрудников.

Что работает уже сейчас

Прежде всего отметим, что многие меры поддержки не привязаны непосредственно к материнству. К таким выплатам, например, относится единовременное пособие при рождении ребенка. Работающей маме пособие назначается в проактивном порядке на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Если в семье работает только папа, то для получения пособия ему нужно представить своему работодателю свидетельство о рождении малыша.

Помимо этого, отцы наравне с матерями вправе обратиться за пособием по нуждаемости, если возраст ребенка не превышает 17 лет. Также папы вместо мамы могут оформить декретный отпуск, пока малыш не достигнет возраста полутора лет.

Соцфонд также уточнил, что в ряде случаев оформить маткапитал может и отец семейства. Это возможно, если папа — единственный усыновитель или право на сертификат перешло к нему от супруги.

«Работающие папы также могут оформить листок нетрудоспособности в случае болезни ребенка. Сегодня условия получения этой страховой выплаты для обоих родителей одинаковые. Больничные по уходу за детьми до 7 лет оплачиваются до 60 дней в год, а если ребенку от 7 до 15 лет — в пределах 45 дней. Если же у ребенка есть инвалидность, общий срок оплаты больничного может составить до 120 дней независимо от возраста ребенка», — пояснили в Соцфонде.

Право на ежемесячное пособие имеют и отцы, проходящие срочную службу в армии по призыву, пока их ребенок не достигнет возраста трех лет.

К тому же срок присмотра за новорожденными включают в общий трудовой стаж одному из родителей. То есть во время декретного отпуска пенсионные баллы продолжают начисляться.

Шаг к нормализации отцовства и поддержке материнства

Сторонники инициативы видят в ней не просто несколько свободных дней, а важный символический и практический шаг.

Аблайхан Аяпов Источник: личный архив Аблайхана Аяпова

Как отмечает CEO imperyiacvetov.ru Аблайхан Аяпов, сегодня в большинстве семей забота о ребенке лежит на матери, в то время как отец чаще находится «на подхвате». «Не потому, что не хочет, а потому, что система не дает ему для этого пространства», — подчеркивает эксперт. Пять выходных могут стать этим пространством — возможностью быть рядом в важные моменты: при болезни ребенка, в первые дни в саду или школе, просто провести день вместе без спешки. Это укрепляет эмоциональную связь и доверие внутри семьи.

Юлия Зелихова Источник: личный архив Юлии Зелиховой

Доцент кафедры сравнительных политических исследований Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук Юлия Зеликова поддерживает эту точку зрения, отмечая положительный эффект для всей семьи. «Сама возможность того, что мужчина может заменить мать, например, во время болезни ребенка, во время каникул или добавить несколько дней к своему отпуску, чтобы подольше побыть с семьей, — это хорошо, так как помогает женщине совмещать работу и уход за ребенком и положительно сказывается на благополучии семьи».

По ее мнению, привлечение мужчин к уходу за детьми — это ключ к решению более масштабной проблемы. «Такой дисбаланс затрудняет для женщины возможность совмещать карьеру и уход за детьми, а это является основной причиной снижения рождаемости в современном мире. Поэтому привлечение мужчин к уходу за детьми не только влияет на благополучие семьи, но и способствует повышению рождаемости».

Проблемы для бизнеса

Но есть и сомнения в эффективности подобной меры. Профессор кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук, доктор социологических наук Людмила Липатова прямо заявляет: «Вряд ли это значимо отразится на семейном благополучии». Ее аргумент прост: если за 118 выходных и праздничных дней плюс очередной отпуск родитель не нашел времени на детей, то дополнительные 5 дней не помогут. «А если отец свободное время проводит с детьми, то 5 дней погоды не изменят», — резюмирует она.

Людмила Липатова Источник: личный архив Людмилы Липатовой

Главный контраргумент касается не семьи, а экономики. Людмила Липатова указывает на риски для работодателей: «У работодателя забот прибавится: придется искать замену, устанавливать доплату исполняющему обязанности. Это дополнительные затраты». Эксперт также приводит гиперболизированный, но показательный пример: «А если все мужчины одновременно захотят взять такие отпуска? Остановим производство?»

Аблайхан Аяпов, хотя и поддерживает идею в целом, также признает наличие «обратной стороны»: «К сожалению, есть риск, что мужчины с маленькими детьми начнут восприниматься как „менее гибкие“ сотрудники. Особенно в частном секторе, где важны скорость и результат».

Глубина проблемы дисбаланса

Центральной темой дискуссии стал гендерный дисбаланс в участии в воспитании детей. Все эксперты ссылаются на данные Росстата, которые красноречиво демонстрируют масштабы проблемы.

Юлия Зеликова констатирует: «По данным Росстата, женщины в среднем тратят на уход за детьми в три раза больше времени, чем мужчины». Людмила добавляет, что в 2025 году для работающих мужчин эта цифра составляет 13 минут в день.

При этом эксперты сходятся во мнении, что корень проблемы — не в отсутствии выходных, а в глубоких культурных установках. «Это вопрос культуры. В обществе до сих пор живет установка: отец должен зарабатывать, мать — воспитывать», — отмечает Аблайхан Аяпов.

Именно поэтому, как считает профессор Людмила Липатова, пять выходных ситуацию не переломят. Более действенной мерой она видит предоставление отпуска отцу именно после рождения ребенка: «Это наиболее сложный период для женщины, и помощь не будет лишней». С ней солидарна Юлия Зеликова, утверждая, что «гораздо важнее дополнительных выходных возможность и желание мужчин разделять с женщиной декретный отпуск».

Угроза или стимул для развития?

Вопрос о влиянии инициативы на экономику является одним из ключевых.

Людмила Липатова, несмотря на признание, что «на первый взгляд кажется, что значимо на экономике эта мера не отразится», акцентирует внимание на кумулятивном эффекте дополнительных затрат для бизнеса: поиск замещающего, доплаты для них.

Однако доцент Юлия Зеликова, напротив, видит в мерах по поддержке отцовства долгосрочный экономический позитив. «Значительный дисбаланс времени ухода за детьми между мужчинами и женщинами негативно влияет на экономическое развитие страны. С рынка труда вымываются талантливые женщины», — поясняет она. Освобождая время женщин, общество получает более квалифицированную и вовлеченную рабочую силу, что в конечном счете стимулирует экономический рост.

Аблайхан Аяпов призывает взглянуть на вопрос трезво: «Пять выходных в год — не тот объем, который может повлиять на производительность. Зато эмоционально отдохнувший и вовлеченный в семью человек работает лучше, а текучка кадров снижается».

Будет ли инициатива стигматизировать отцов в глазах работодателей? Профессор Липатова считает, что в нынешних условиях «такой угрозы нет. Привлекают к работе всех, включая пенсионеров».

Однако ее коллега смотрит в будущее и видит иную тенденцию. «На рынке труда уже довольно давно наметился тренд, когда молодые квалифицированные сотрудники выбирают те компании, которые „дружественны семье“… Поэтому работодатели, которые ориентированы на развитие и на успех своей компании в условиях конкуренции, должны понимать, что дополнительные выходные — это вклад в привлечение более креативных, ответственных и успешных сотрудников». Более того, по ее мнению, семейные мужчины и так ценятся выше как более ответственные и лояльные сотрудники.

Сигнал, а не панацея

В итоге инициатива о пяти выходных для отцов — это не столько про пять дней, сколько про вектор развития. Как заметил Аблайхан Аяпов, «они станут сигналом: государство считает нормальным, что мужчина участвует в жизни ребенка».

Это «лучше, чем ничего», но явно недостаточно для кардинального изменения гендерного неравенства, считает Юлия Зеликова, а Людмила Липатова и вовсе видит в этой мере сомнительную пользу и реальные риски.