Пять дополнительных выходных предложили давать россиянам, но не всем: кому повезло больше

Выходные помогут мужчинам больше времени уделять детям Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Участие отца в воспитании — очень важный фактор, поэтому в Госдуме предложили давать работающим отцам право на пять дополнительных оплачиваемых выходных в год. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уже направил обращение по этому поводу главе Минтруда Антону Котякову.

«В целях поддержки семьи и ответственного отцовства предлагаю дополнить Трудовой кодекс РФ нормой, предоставляющей работающим отцам, усыновителям и опекунам детей в возрасте до 14 лет (до 18 лет для детей-инвалидов) право на пять ежегодных дополнительных оплачиваемых выходных дней», — говорится в обращении.

Чернышов отметил, что эти дни граждане могут использовать для решения вопросов, связанных с воспитанием детей, посещением врачей, учебных и воспитательных мероприятий и т. д. Автор инициативы считает, что активное участие отца в жизни ребенка является ключевым фактором его воспитания. Однако часто из-за работы у них не хватает времени для полноценного взаимодействия с детьми.

Из-за этого в семье возникает дисбаланс: кто-то слишком много делает, а кто-то слишком мало. Вице-спикер Госдумы уверен, что реализация этой инициативы станет конкретным и значимым шагом в деле поддержки российских семей.

Кроме того, это не только позволит мужчинам активнее участвовать в жизни своих детей, но и разгрузит матерей, а также на деле продемонстрирует приоритет семейного благополучия в социальной политике страны.