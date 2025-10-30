Власти обсудили бюджет Ярославской области на 2026 год. На что потратят миллиарды рублей

Региональные власти рассмотрели план бюджета на 2026 год Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти обсудили бюджет Ярославской области на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов. Этот вопрос поднимался на заседании регионального правительства 29 октября.

Доходы региона

По словам губернатора Михаила Евраева, структура доходов демонстрирует позитивные изменения.

«Впервые поступления по налогу на доходы физических лиц существенно превысили налог на прибыль организаций. Эта тенденция свидетельствует о стабильности доходов населения и развитии малого и среднего бизнеса в регионе», — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Ожидается, что в 2026 году доходы областного бюджета составят 151,5 млрд рублей, в 2027 году — 153 млрд, а в 2028 году — 163,2 млрд рублей. Основу составляют налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций, акцизы.

«Кроме того, в 2026 году предусмотрено поступление 23,7 млрд рублей из федерального бюджета и 187,2 млн рублей — от Фонда развития территорий», — уточнили в региональном правительстве.

Расходы и социальная сфера

Расходы областного бюджета в 2026 году запланированы в размере 151,9 млрд рублей, в 2027 году — 153,5 млрд, в 2028 году — 163,2 млрд рублей.

Почти половину средств — около 74 млрд рублей — направят на социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру, социальную защиту, спорт и физкультуру.

При этом власти обещают с января 2026 года все выплаты, предусмотренные Социальным кодексом области, увеличить на 5,1%.

Нацпроекты и поддержка муниципалитетов

На реализацию президентских национальных проектов регион получит 27,3 млрд рублей, из которых 17,1 млрд поступят из федерального бюджета. Основная часть этих средств — 12,8 млрд рублей — пойдёт на нацпроект «Инфраструктура для жизни», включающий благоустройство, развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры.

«Муниципальным образованиям в следующем году выделят 38 млрд рублей, это 25% всех расходов областного бюджета. Вместе с тем за последние три года собственные доходы местных бюджетов увеличились почти в два раза: наблюдается устойчивый рост по неналоговым доходам за счет исполнения муниципальных программ приватизации имущества и увеличения собираемости штрафов», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Инвестиции и дороги

Более 10 млрд рублей предусмотрено на адресную инвестиционную программу, в рамках которой продолжится строительство школ, поликлиник, спортивных и культурных объектов, включая ФОКи в Данилове и Ростове Великом, центр единоборств в Гаврилов-Яме и реконструкцию бассейна «Лазурный» в Ярославле.

На дорожное хозяйство в 2026 году направят 19,9 млрд рублей, из них 7 млрд — федеральные средства. В их числе — строительство моста через Волгу в Ярославле, капитальный ремонт и содержание дорог, а также установка комплексов фотовидеофиксации.