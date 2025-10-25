В Госдуме рассказали, как получить прибавку к пенсии (это получится не у всех)

Некоторые получают пенсию не в полном объеме Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Многие россияне, вышедшие на пенсию, могут получать выплаты в меньшем размере из-за неучтенного стажа, заработанного до 1997 года. Однако эту ситуацию можно исправить и добиться перерасчета. Подробности процедуры раскрыл депутат Госдумы Алексей Говырин.

Причина неучтенного стажа

Проблема связана с переходом от бумажного документооборота к электронному.

«До 1997 года учет велся по бумажным документам предприятий, а после перехода к страховым взносам часть данных могла просто не попасть в электронные базы. Из-за этого многие годы стажа могут быть не учтены при расчете пенсии. Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд», — сообщил депутат в разговоре с РИА Новости.

Таким образом, если запись в трудовой книжке не была оцифрована, Пенсионный фонд может не располагать этими сведениями, что напрямую влияет на размер пенсионных выплат.

Порядок действий для перерасчета

Для исправления ошибки пенсионеру необходимо лично обратиться с заявлением в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства.

К заявлению потребуется приложить:

• трудовую книжку;

• архивные справки, подтверждающие стаж.

После проверки документов фонд принимает решение о перерасчете пенсии. Выплаты в новом размере будут производиться после утверждения этого решения.

На какую прибавку можно рассчитывать

Сумма доплаты индивидуальна и зависит от двух основных параметров:

• продолжительности подтвержденного стажа;

• размера заработной платы в тот период.

По словам Алексея Говырина, прибавка обычно составляет от нескольких сотен до двух тысяч рублей в месяц. Депутат обратил внимание на ключевое условие перерасчета: он производится не за прошлые периоды, а только на будущее время.

«Перерасчет действует с даты подачи заявления, поэтому обращаться лучше без задержек», — подчеркнул Говырин.