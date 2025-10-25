В Госдуме рассказали, как получить прибавку к пенсии (это получится не у всех)

Многие россияне, вышедшие на пенсию, могут получать выплаты в меньшем размере из-за неучтенного стажа, заработанного до 1997 года. Однако эту ситуацию можно исправить и добиться перерасчета. Подробности процедуры раскрыл депутат Госдумы Алексей Говырин.
Причина неучтенного стажа
Проблема связана с переходом от бумажного документооборота к электронному.
«До 1997 года учет велся по бумажным документам предприятий, а после перехода к страховым взносам часть данных могла просто не попасть в электронные базы. Из-за этого многие годы стажа могут быть не учтены при расчете пенсии. Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд», — сообщил депутат в разговоре с РИА Новости.
Таким образом, если запись в трудовой книжке не была оцифрована, Пенсионный фонд может не располагать этими сведениями, что напрямую влияет на размер пенсионных выплат.
Порядок действий для перерасчета
Для исправления ошибки пенсионеру необходимо лично обратиться с заявлением в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства.
К заявлению потребуется приложить:
• трудовую книжку;
• архивные справки, подтверждающие стаж.
После проверки документов фонд принимает решение о перерасчете пенсии. Выплаты в новом размере будут производиться после утверждения этого решения.
На какую прибавку можно рассчитывать
Сумма доплаты индивидуальна и зависит от двух основных параметров:
• продолжительности подтвержденного стажа;
• размера заработной платы в тот период.
По словам Алексея Говырина, прибавка обычно составляет от нескольких сотен до двух тысяч рублей в месяц. Депутат обратил внимание на ключевое условие перерасчета: он производится не за прошлые периоды, а только на будущее время.
«Перерасчет действует с даты подачи заявления, поэтому обращаться лучше без задержек», — подчеркнул Говырин.
Это означает, что каждый месяц отсрочки с обращением ведет к недополученной сумме.