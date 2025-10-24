НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Мы вас слышим, но сделать ничего не можем». Экономист объяснил, к чему приведет снижение ключевой ставки

К сожалению, цены только взлетят вверх

Увы, но полпроцента — это слишком мало для того, чтобы как-то повлиять на экономику страны

Центральный банк 24 октября снизил ключевую ставку до 16,5%. Экономист Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик, объяснил нашим коллегам из E1.RU, как это скажется на курсах валют, кредитах и ценах.

К сожалению, прогноз пессимистичный: такого снижения ставки недостаточно для того, чтобы цифры на ценниках поползли вниз.

«Банки немножечко подняли ставки по депозитам, но это не связано со ставкой ЦБ. Это связано с тем, что у них есть дефицит ликвидности, — объяснил Виталий Калугин. — Курс существенно не шелохнулся. И эти полпроцента — статистическая погрешность, это, скажем так, лишь реверанс».

<p>Виталий Калугин</p><p>Виталий Калугин</p>

Центральный банк фактически сказал: «Да, ребята, мы вас слышим, но сделать ничего не можем». Никаких финансовых последствий это иметь не будет ни на какой сектор экономики.

Виталий Калугин

независимый финансовый аналитик

Более того, цены в магазинах скоро вырастут, но с ключевой ставкой это тоже не связано. Всё банально просто: приближается Новый год и повышенный спрос. На стоимость товаров также повлияет подорожание бензина и тарифов.

Комментарии
Гость
8 минут
Независимый финансовый аналитик может объяснить, почему цены в стране растут независимо от того, какая ключевая ставка? Подняли ставку — цены выросли, опускают ставку — цены опять расти будут. Пусть прокомментирует, раз он знаток.
Гость
16 минут
Новый год к нам мчится,-скоро всё случится.
