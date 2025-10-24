«Мы вас слышим, но сделать ничего не можем». Экономист объяснил, к чему приведет снижение ключевой ставки

Центральный банк 24 октября снизил ключевую ставку до 16,5%. Экономист Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик, объяснил нашим коллегам из E1.RU, как это скажется на курсах валют, кредитах и ценах.
К сожалению, прогноз пессимистичный: такого снижения ставки недостаточно для того, чтобы цифры на ценниках поползли вниз.
«Банки немножечко подняли ставки по депозитам, но это не связано со ставкой ЦБ. Это связано с тем, что у них есть дефицит ликвидности, — объяснил Виталий Калугин. — Курс существенно не шелохнулся. И эти полпроцента — статистическая погрешность, это, скажем так, лишь реверанс».
Центральный банк фактически сказал: «Да, ребята, мы вас слышим, но сделать ничего не можем». Никаких финансовых последствий это иметь не будет ни на какой сектор экономики.
Более того, цены в магазинах скоро вырастут, но с ключевой ставкой это тоже не связано. Всё банально просто: приближается Новый год и повышенный спрос. На стоимость товаров также повлияет подорожание бензина и тарифов.