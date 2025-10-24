«Мы вас слышим, но сделать ничего не можем». Экономист объяснил, к чему приведет снижение ключевой ставки

Увы, но полпроцента — это слишком мало для того, чтобы как-то повлиять на экономику страны Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Центральный банк 24 октября снизил ключевую ставку до 16,5%. Экономист Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик, объяснил нашим коллегам из E1.RU, как это скажется на курсах валют, кредитах и ценах.

К сожалению, прогноз пессимистичный: такого снижения ставки недостаточно для того, чтобы цифры на ценниках поползли вниз.

«Банки немножечко подняли ставки по депозитам, но это не связано со ставкой ЦБ. Это связано с тем, что у них есть дефицит ликвидности, — объяснил Виталий Калугин. — Курс существенно не шелохнулся. И эти полпроцента — статистическая погрешность, это, скажем так, лишь реверанс».

Центральный банк фактически сказал: «Да, ребята, мы вас слышим, но сделать ничего не можем». Никаких финансовых последствий это иметь не будет ни на какой сектор экономики. Виталий Калугин независимый финансовый аналитик