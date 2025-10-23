Чуда не ждите: насколько вырастут пенсии в 2026 году

Повышение коснется более 38 млн человек Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В следующем году повышение страховых выплат коснется 38 миллионов россиян. Однако средний размер пенсий по старости увеличится примерно на 2 тысячи. Об этом рассказал глава Соцфонда Сергей Чирков.

«Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек. Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», — поделился Чирков с ТАСС.

Индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты произойдет с 1 января 2026 года. Перерасчет произведут в том же порядке, что и в текущем году. Индексация составит 7,6%, что выше уровня инфляции (6,8%).

Кроме того, в следующем году вырастет не только пенсия, но и различные социальные выплаты и зарплаты. Индексация коснется ветеранов и инвалидов, а также ожидаются изменения в материнском капитале. Подробнее об этом рассказали здесь.