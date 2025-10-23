Счастье против статистики: что такое ВВП и почему его рост не всегда влияет на уровень жизни — простыми словами

Концепцию ВВП разработал американский экономист Саймон Кузнец в 1934 году Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Рост ВВП — один из главных поводов для позитивных новостей об экономике. Но если общий пирог становится больше, а ваша доля не меняется или даже сокращается, о каком улучшении жизни может идти речь? Наши коллеги из NGS.RU разбирались, почему главный макроэкономический индикатор часто не имеет ничего общего с реальностью большинства россиян.

Что такое ВВП и о чем он говорит

Валовой внутренний продукт представляет собой совокупную рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны за отчетный период. Этот индикатор ввели для количественной оценки объема национального производства. Его ключевое преимущество заключается в стандартизированной методологии расчета, которая позволяет сравнивать экономики различных государств.

«ВВП — это всего лишь инструмент измерения состояния экономики стран. Суть в том, что учитываются произведенные и проданные товары и услуги с одной стороны, а с другой — статьи выплат. Корректируется общий объем на импорт и экспорт страны. А с третьей стороны, выводится совокупность прибылей всех экономических субъектов», — пояснил доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

Таким образом, ВВП — скорее узконаправленный инструмент, фиксирующий исключительно рыночные операции. Как отметил эксперт, его происхождение определяет и идеологию.

«Напомню, что это изобретение западной экономической мысли, поэтому несет отпечаток капиталистического подхода к измерению хозяйственной жизни», — подчеркнул Коложвари.

По его словам, ВВП является адекватным измерителем сугубо экономической активности, но его методология изначально не предназначена для оценки более широких социальных параметров.

Рост ВВП ≠ рост уровня жизни

На уровень жизни россиян влияет целый ряд факторов, которые невозможно оценить только с помощью ВВП Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Основное методологическое ограничение ВВП заключается в его неспособности учитывать ряд критически важных для благосостояния факторов. Во-первых, показатель не отражает распределение национального дохода. Рост ВВП может быть сконцентрирован в узких сегментах экономики, не оказывая существенного влияния на доходы большинства людей в стране.

Во-вторых, ВВП не делает различий между активностями, повышающими и понижающими качество жизни. Расходы на ликвидацию последствий катастроф формально увеличивают ВВП, хотя и являются следствием негативных событий.

«Как вы понимаете, что стали жить лучше? Вы стали больше покупать еды, одежды или чаще посещать театры и библиотеки? У вас родился ребенок — вы стали жить лучше? Надо определиться с базой сравнения», — рассуждает Эдуард Коложвари.

С точки зрения строгих количественных измерений ВВП может фиксировать лишь материальные аспекты.

«Если для вас важно строгое измерение, то вы можете сказать, стали вы больше есть мяса год к году, жить в более просторной квартире, в конце концов, получать больше зарплату», — говорит собеседник НГС. — Но ведь потребление — не единственный аспект нашей жизни. Стали ли вы умнее, культурнее, стройнее, интереснее как собеседник, привлекаете ли вы внимание противоположного пола? Таким образом, вообще трудно сказать, опираясь на мнение человека, стал ли он жить лучше или нет».

Это противоречие иллюстрирует ситуация, когда формальные экономические показатели и субъективное восприятие качества жизни расходятся. Выбор продовольственных товаров сегодня огромный, информации — переизбыток. При этом, обратил внимание Эдуард Коложвари, многие скучают по Советскому Союзу, когда полки были пустыми, зато жизнь людей была будто наполнена каким-то высшим смыслом.

Как считать экономическое благополучие

По словам экономиста, есть более подходящие индикаторы для оценки благосостояния людей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В связи с выявленными ограничениями ВВП, в академической и экспертной среде ведут активный поиск альтернативных систем оценки прогресса. Экономисты хотят выработать индикаторы, способные учитывать не только экономические, но и социальные, экологические и человеческие аспекты развития.

«ВВП — это всего лишь инструмент измерения состояния экономики стран. Не самый лучший, не самый точный и справедливый, но зато стабильно наблюдаемый на протяжении длинного периода», — признал Эдуард Коложвари.

В качестве возможной альтернативы собеседник НГС предлагает рассматривать другие метрики.

«Есть, например, Индекс счастья — это более человечный подход», — считает он.

Такие индикаторы, как Индекс человеческого развития (ИЧР) и Всемирный индекс счастья, действительно включают в себя неэкономические компоненты: уровень здоровья, образования, субъективную удовлетворенность жизнью. Их использование позволяет получить более сбалансированную картину. Но ВВП сохраняет свою ценность как специализированный инструмент для мониторинга состояния экономики.

«Если в этом для общества потребления качество жизни и ее смысл — да, ВВП подходит. Но это чисто прагматический и производственный подход», — резюмировал Эдуард Коложвари.