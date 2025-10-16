НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Как распознать и оспорить двойные платежи за коммуналку

Как распознать и оспорить двойные платежи за коммуналку

С такой ситуацией можно столкнуться по разным причинам

Владельцы жилья нередко видят в своих квитанциях ЖКУ двойные начисления. Дублирующие платежи могут появиться по разным причинам. Однако есть способ это устранить.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин предупредил, что такое чаще всего возникает при смене управляющей компании. В таких ситуациях прежний обслуживающий дом подрядчик продолжает выставлять счета несмотря на переход объекта к новому.

«Это приводит к тому, что собственники получают два комплекта квитанций за идентичные услуги. Подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

По словам Осянина, некоторые УК используют и другие механизмы для увеличения суммы в платежке. Иногда в квитанцию входят несуществующие услуги. Бывают и технические ошибки при начислении.

Гражданам рекомендуют быть внимательными и тщательно проверять каждый пункт в платежке, сравнивать начисления с предыдущими периодами, обращаться только к официальным платформам и вовремя требовать у УК пересчета ошибок. Если это не помогает, нужно направить обращение в жилинспекцию или прокуратуру.

В следующем году управляющие компании обяжут вести единую отчетность. А у жильцов появится шанс сократить расходы на коммунальные услуги, заключив энергосервисный контракт.

В этом случае подрядная организация сама начнет модернизацию системы тепло- и водоснабжения, а еще окупит расходы за счет сэкономленных средств. Эти действия как раз скажутся на квитанциях ЖКУ граждан, и они начнут платить меньше.

