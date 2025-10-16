Русская картошка никому не нужна? Огромный урожай, цены падают до исторического минимума, фермеры в шоке

Если аграрии перестанут сажать свой картофель, то будем закупать и дальше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Росстат радует: средние потребительские цены на картофель в России упали до рекордно низких значений. В сентябре это было уже менее 40 рублей за кило. Такого не было с мая прошлого года. Снижение цен на картофель наблюдается четвертый месяц подряд. В августе кило картофеля в среднем по стране стоило 47 рублей.

По информации Минсельхоза, валовой сбор картофеля уже превысил 5,7 миллиона тонн, что на 800 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Падение цен затронуло и другие овощи «борщевого набора»: подешевели капуста (31,6 рубля), морковь (44,8 рубля).

Правда, потребителям не стоит особо радоваться: картофелеводы сталкиваются с убытками и просто не видят стимулов для развития. А это в очередной раз бьет по продовольственной безопасности страны. Подробности — в материале MSK1.RU.

Николай Юзефов, фермер из Семикаракорского района Ростовской области, рассказал, что этим летом картофелеводы Дона были вынуждены продавать картофель по 12 рублей за кило. А всё из-за огромного импорта.

Уральский фермер и председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко тоже говорит, что сейчас нет стимула, чтобы выращивать не только картофель, но даже зерновые.

— Мы же ничего не зарабатываем, а бесплатно работать? Наши родители работали, так сказать, за еду. Родители наших родителей работали за еду, — говорит Мельниченко.

Он жалуется на высокие затраты на производство, включая дорогую технику, удобрения, топливо и оплату труда. По словам Мельниченко, уборка картофеля требует больших трудозатрат, а найти работников становится всё сложнее.

— Картофель — очень трудоемкая культура. Нужно набирать много людей на сезонную работу. Но некому убирать: зарплату надо платить высокую, а с чего ее платить, если покупатель-оптовик не особо хочет нам платить. А картофелеуборочные комбайны очень дорогие. Мы практически не умеем делать такую технику, а зарубежные сверхдорогие, — говорит фермер. — Комбайновая уборка — не то что ручная, после комбайновой картофель значительно хуже хранится.

— Зачем вообще было заваливать прилавки импортным картофелем, если это так сильно ударило по российским производителям?

— Стимулом для увеличения импорта в сезоне-2024/2025 послужил даже не неурожай, а, скажем так, определенный недостаток отборного картофеля, который и спровоцировал торговые сети на увеличение закупок по импорту, — объясняет исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. — В целом импорт был увеличен в 4 раза и составил на начало августа порядка 850 тысяч тонн против прошлогодних показателей 250 тысяч тонн за тот же период. Всё это негативно и отразилось на цене и на рентабельности картофелеводов, которые специализируются на раннем картофеле. Это Астрахань, Ростов, Краснодар. Увеличились затраты, которые связаны с оплатой ручного труда, оплатой ГСМ и так далее. И некоторые картофелеводы, связанные именно с ранним картофелем, предполагают, что на следующий сезон они переключатся на другие сельхозкультуры.

— Неужели нельзя ничего поделать? ФАС, например, заявляет, что помогла заключить 15 тысяч ценовых соглашений. Такие же соглашения могут помочь и отрегулировать цены на картофель?

— Картофельный союз еще год назад вышел с предложением: переходить на регулирование торговых сделок между аграриями и торговыми сетями в рамках определенных объемов, по периодам и с определенным коридором цен.

В рамках «Золотой осени» на одной из сессий этот вопрос тоже обсуждался. Но по опыту сегодня только пару торговых сетей федерального уровня и хозяйств серьезных имели практику установления таких отношений. Рано или поздно, наверное, к этому формату все секторы отрасли перейдут.

— Все-таки давайте проясним для читателя: разве сейчас не заключаются договоры по регулированию цен, чтобы они не скакали в торговых сетях?

— Сейчас есть некое лукавство. Во-первых, нет такого нормативного понятия «долгосрочный договор». Даже с профильными союзами со многими (я имею в виду, например, тех же молочников) речь может идти только о договорах не более чем на год. Причем внутри этого года. И в соглашениях речь идет только об объемах и сроках поставки. Даже мы не говорим о конкретных ценах, только о диапазоне цен. Допустим, по картофелю, условно говоря, это 25–35 рублей на четвертый квартал. Но пока в этот ценовой коридор или вообще в эти соглашения, к сожалению, обе стороны, похоже, не хотят переходить по разным причинам.

В случае заключения таких соглашений аграрии понимают, сколько им надо выращивать, сколько им надо сохранять, сколько им надо поставлять и по какому коридору цен они получат свою рентабельность. Торговые сети будут понимать, что они гарантированно обеспечены в каком-то объеме и в каком-то качестве, которые они требуют, и по приемлемой цене.

— Для потребителя, конечно, важнее всего, а у нас и в новом сезоне опять будет импортный картофель?

— Для картофелеводов, овощеводов, судя по всему, этот сезон опять будет не совсем комфортным с точки зрения рентабельности. Урожай достаточно неплохой. И на этом уже начинают спекулировать торговые сети. Начинаются большие претензии к качеству продукции, поставляемой в розницу. Проблема, собственно говоря, в том, с чего мы начали: нужно переходить в формат надежных и доверительных отношений.