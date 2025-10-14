Не держать ведь под подушкой. Где хранить свои деньги, даже если их у вас мало, — советы экспертов

Деньги можно откладывать даже по чуть-чуть. Не обязательно для этого нужны миллионы рублей Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России многие люди сталкиваются с отсутствием сбережений, и причины этого могут быть разнообразными: кто-то не считает нужным копить, если сумма не достигает миллионов, а у кого-то просто нет лишних средств. Однако начать откладывать деньги можно даже с небольших сумм. В нашем материале эксперты поделятся рекомендациями о том, куда можно вложить свои средства, даже если у вас их немного. Наши коллеги из 72.RU структурировали советы по категориям — от 10 000 рублей до 1 000 000 рублей и выше. Для каждой из них собеседники нашли финансовые инструменты.

С какой суммы начать копить деньги?

— Начать сберегать можно в любой момент, не стоит ждать каких-то конкретных сумм. Закидывать на счет все более-менее свободные деньги, — говорит Алексей Климовский, руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт».

По словам Дмитрия Вишневского, аналитика «Цифра брокер», рекомендуется откладывать не менее 10–20% от дохода после покрытия всех обязательных расходов, чтобы обеспечить стабильное накопление капитала и возможность инвестирования.

Формировать личные сбережения можно начинать с любой суммы, отмечают в пресс-службе ПСБ. Там рекомендуют направлять на инвестиции и накопления от 10 до 20% от ежемесячного дохода.

Что делать, если у вас меньше 300 тысяч рублей?

Суммы накоплений до 300 тысяч рублей лучше держать в прямом доступе в качестве оперативного резерва, рекомендует Климовский.

— Они всегда могут потребоваться для решения медицинских и иных житейских задач. Самый удобный инструмент для этого — накопительные счета с ежедневным начислением процентов. Сейчас можно найти таковые со ставкой от 10% и выше, — добавляет он.

Вишневский советует начинать с 10 000 рублей, инвестируя их в биржевые фонды на ключевые индексы и облигации для формирования базовой подушки безопасности и получения первого опыта работы с ценными бумагами.

По его мнению, сумму 100 000 рублей можно распределить между дивидендными акциями российских компаний с устойчивой прибылью и облигациями федерального займа для стабильного дохода.

Куда инвестировать больше 300 тысяч рублей?

Эксперты называют несколько финансовых инструментов, куда можно инвестировать сумму больше 300 тысяч рублей. Среди них — вклады, корпоративные облигации, акции.

— Более существенные суммы — от 300 тысяч до миллиона — уже имеет смысл положить на вклад от 6 до 12 месяцев, приобрести корпоративные облигации с погашением через 2–3 года (особое внимание я бы обратил на валютные) или инвестировать через краудлендинг (крайне не рекомендую выдавать займы рискованным заемщикам), — говорит Климовский.

Краудлендинг — это форма коллективного инвестирования. Частные инвесторы дают деньги в долг другим людям или компаниям через онлайн-платформу.

При возможности инвестирования 300 000 рублей Вишневский рекомендует добавить акции с потенциалом роста из перспективных секторов и фонды недвижимости для диверсификации и защиты капитала от инфляции.

А как поступить с одним миллионом и суммами больше?

А вот если имеется от одного миллиона рублей и больше свободных денег, то можно задуматься о долгосрочных вложениях.

— Когда у вас будет в доступе сумма свыше миллиона, то ее уже можно вкладывать в долгую — в акции, фонды акций и облигации с погашением от 5 лет и более. Эти инструменты могут обеспечить наибольшую доходность в долгосрочной перспективе, — отмечает Климовский.

Как говорит Вишневский, сумма в 1 000 000 рублей позволяет сформировать сбалансированный портфель с акцентом на акции, корпоративные облигации, ОФЗ и различные фонды, инвестор может комбинировать с таким портфелем активное управление и пассивные стратегии.

— При этом регулярно пересматривайте портфель с учетом макроэкономических изменений и корпоративных событий, чтобы сохранять гибкость и максимизировать доходность. Долгосрочные инвесторы могут также дополнительно использовать не обычный брокерский счет, а ИИС для повышения доходности портфеля в будущем, с учетом налогового вычета, — добавил аналитик.