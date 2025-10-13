Россиян ждут новые ограничения с банковскими картами: когда это произойдет

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ограничение на количество банковских карт может начать работать уже в декабре 2025 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Планируется ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. Ранее планировались более жесткие ограничения. Тогда россияне могли бы иметь не более 10 карт во всех финансовых организациях.

Мера вводится в рамках борьбы с дропперами — лицами, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты. Это также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций. 

По данным НСФР, только около 6% россиян пользуется более чем десятью картами. Это значит, что лимита в 20 штук хватит, чтобы не причинять неудобств подавляющему большинству, пишут «Известия».

Одновременно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис. С его помощью клиенты смогут отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. 

18 июня 2025 года Совфед одобрил закон, предполагающий уголовную ответственность за передачу аферистам доступа к банковским картам и электронным кошелькам. Теперь за соучастие в мошеннической цепочке дропперам грозит до трех лет лишения свободы, а организаторам таких схем — до шести лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Анатолий Аксаков Банковская карта Лимит Дропперство
