Россиян ждут новые ограничения с банковскими картами: когда это произойдет

От части пластика придется отказаться Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ограничение на количество банковских карт может начать работать уже в декабре 2025 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Планируется ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. Ранее планировались более жесткие ограничения. Тогда россияне могли бы иметь не более 10 карт во всех финансовых организациях.

Мера вводится в рамках борьбы с дропперами — лицами, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты. Это также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций.

По данным НСФР, только около 6% россиян пользуется более чем десятью картами. Это значит, что лимита в 20 штук хватит, чтобы не причинять неудобств подавляющему большинству, пишут «Известия».

Одновременно с введением лимитов планируется запустить специальный сервис. С его помощью клиенты смогут отслеживать, где и когда они выпустили свои карты.