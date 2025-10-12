Жильцы могут выдохнуть: какие перемены ждут россиян в коммунальной сфере в 2026 году

В отчете будут прописывать доходы и расходы, задолженность жильцов и УК, перечень работ Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В Госдуме предупредили об изменениях в сфере ЖКХ, которые ждут россиян уже в 2026 году. В первую очередь нововведения коснутся управляющих компаний, их обяжут вести единую отчетность. Подробнее об этом рассказал депутат Владимир Кошелев.

Речь идет о том, что УК в обязательном порядке будут предоставлять документы, свидетельствующие о деятельности, в ГИС ЖКХ по общей форме. Кошелев отметил, что благодаря этой мере деятельность управляющих компаний станет более прозрачной.

В отчете будут отображены сведения о доходах и расходах, задолженности жильцов и УК, перечень проведенных работ.

«Ранее каждая компания отчитывалась так, как считала нужным. Разнообразие форматов не позволяло объективно сравнить эффективность соседних управляющих компаний и разобраться в финансовых потоках», — поделился Кошелев с РИА Новости.

Еще с 1 марта 2026 года платить за коммуналку нужно будет до 15-го числа. Сейчас крайний срок — 10-е число каждого месяца. Изменить дату решили из-за того, что люди получают зарплату в разные дни.

Также изменится не только дата оплаты, но и крайняя дата, когда будут приходить квитанции. С 1 марта 2026 года платежка будет приходить не 1-го, а 5-го числа каждого месяца.

Кроме того, депутаты Госдумы предлагают выделить оплату за текущий ремонт в отдельную строку в квитанции. Это улучшит планирование ремонта, порядок начисления платы и прозрачность расходов. Также предлагается запретить коммунальщикам начислять проценты за несвоевременную оплату, так как они не выполняют функции банков.