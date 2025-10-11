Беременные смогут выбирать: в декрет разрешат уйти на любом сроке — детали предложения

Женщинам хотят предоставить право уходить в декрет на любом сроке беременности. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, также он разработал еще несколько инициатив, направленных на расширение поддержки семей с детьми.
Депутат считает, что стоит расширить права женщин на декретный отпуск, а также распространить выплаты по беременности и родам на неработающих женщин. Кроме того, Миронов выступил с идеей повысить поддержку семей с детьми, в том числе расширить льготы по ипотеке, передает ТАСС.
В настоящее время в декретный отпуск в России женщина может уйти на основании листка нетрудоспособности. При одноплодной беременности отпуск длится 70 дней до родов и 70 дней после.
В случае многоплодной беременности отпуск длится 84 дня до родов и 110 дней после. Если возникают какие-либо осложнения во время беременности и родов, то декретный отпуск могут увеличить до 156 дней.
При необходимости один из родителей может взять отпуск по уходу за ребенком после окончания декретного отпуска.
Ранее депутаты предложили сократить рабочий день для будущих мам до шести часов без уменьшения заработной платы. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.