Беременные смогут выбирать: в декрет разрешат уйти на любом сроке — детали предложения

В настоящее время женщина уходит в декретный отпуск по листку нетрудоспособности Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Женщинам хотят предоставить право уходить в декрет на любом сроке беременности. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, также он разработал еще несколько инициатив, направленных на расширение поддержки семей с детьми.

Депутат считает, что стоит расширить права женщин на декретный отпуск, а также распространить выплаты по беременности и родам на неработающих женщин. Кроме того, Миронов выступил с идеей повысить поддержку семей с детьми, в том числе расширить льготы по ипотеке, передает ТАСС.

В настоящее время в декретный отпуск в России женщина может уйти на основании листка нетрудоспособности. При одноплодной беременности отпуск длится 70 дней до родов и 70 дней после.

В случае многоплодной беременности отпуск длится 84 дня до родов и 110 дней после. Если возникают какие-либо осложнения во время беременности и родов, то декретный отпуск могут увеличить до 156 дней.

При необходимости один из родителей может взять отпуск по уходу за ребенком после окончания декретного отпуска.