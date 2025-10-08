«Сокращения рано или поздно должны были начаться». К чему приведут массовые увольнения на АВТОВАЗе

Специалисты без работы не останутся, уверены эксперты Источник: Александр Гальперин / FONTANKA.RU

АВТОВАЗ всю прошлую неделю оставался главным ньюсмейкером страны. Столкнувшись с кризисом продаж и массовыми увольнениями, автогигант отказался корректировать ценовую политику.

Главной причиной ухудшения положения АВТОВАЗа называют резкий рост утильсбора, который по иронии судьбы сам же концерн активно лоббировал. Увеличение утильсбора привело к подорожанию автомобилей, что, в свою очередь, и вызвало резкое падение спроса на продукцию АВТОВАЗа.

С начала октября АВТОВАЗ перешел на четырехдневную рабочую неделю. Сокращение зарплат, естественно, вынудило часть работников увольняться. Рынок труда бывшим сотрудникам автоконцерна рад: они легко находят работу в такси, курьерских сервисах, торговле. Ну и, естественно, на оборонных заводах, где профессионалы из промышленности нужны.

Сокращения на АВТОВАЗе рано или поздно должны были начаться, говорит в беседе с MSK1.RU известный автоэксперт, чемпион-автогонщик и руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов. По его мнению, завод уже многие годы не выпускает актуальную технику по реальной рыночной цене, а государственная поддержка лишь консервирует проблемы, вместо того чтобы стимулировать развитие и инновации.

«Все прекрасно понимают, что либо цена на производимую продукцию для потребителя должна быть в два раза ниже, либо качество и технологии за те деньги, что сегодня стоят автомобили Lada, должны быть в соответствии с мировыми нормами сегодняшнего дня», — говорит Севастьянов.

И, наверное, выражает мнение большинства российских автолюбителей, голосующих кровно заработанным рублем. Эксперт подчеркнул, что правительство десятилетиями поддерживает АВТОВАЗ под разными предлогами (такими как, например, борьба с безработицей в Тольятти и на заводах-смежниках, а также производство «нашего автомобиля»).

«Их снова и снова спасают заградительными таможенными ставками на импортные автомобили, придумывают утильсборы, — возмущается Севастьянов. — О чем вообще можно говорить, если у себя на родине компании каршеринга, такси и спортсмены не хотят использовать эту технику! Да будь они в рыночных условиях и без поддержки государства, так завод бы закрылся еще 20 с лишним лет назад».

Поэтому Севастьянов даже не считает сокращение персонала трагедией, а видит в этом возможность для развития компании. По его мнению, высвободившееся время можно использовать для получения дополнительного образования и решения накопившихся вопросов. А если необходимы средства, всегда можно пойти работать на другое производство или оказывать услуги.

«Уверен, что сборщики конвейера могут легко собирать мебель или беспилотные летательные аппараты, это по сути очень схожая работа, причем в настоящее время очень востребованы такие специалисты», — заявил эксперт.

Президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров тоже не видит в увольнениях сотрудников никакой катастрофы. По мнению эксперта, происходящее является стандартной практикой для крупных предприятий и не свидетельствует о каком-либо форс-мажоре на рынке труда.

Захаров подчеркнул, что даже сокращенная рабочая неделя — это «стандартная история», которая часто встречается на крупных предприятиях в связи с изменениями спроса.

«К этому все привыкли, знают, как с этим жить, работать. И сами работники привыкли, что так бывает. Поэтому нельзя сказать, что какой-то форс-мажор на АВТОВАЗе происходит», — отметил эксперт.

Даже остановки конвейера на АВТОВАЗе — не уникальное событие, и подобные ситуации происходят на различных предприятиях каждый год, говорит Захаров.

По мнению Захарова, даже массовые увольнения на АВТОВАЗе никак не отразятся на российском рынке труда.