В России хотят пересчитать пенсии: кто может рассчитывать на повышение выплат

В России планируют провести перерасчет пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров. Данный законопроект направили на заключение в правительство депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщает РИА Новости.
«Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ „О страховых пенсиях“ за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года», — сказано в тексте проекта.
Проект также предусматривает выплату недополученных сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года.
Напомним, что с начала 2016 года по конец 2024 года ежегодной индексации пенсии работающих пенсионеров не было. Однако с 1 января 2025 года президент России Владимир Путин вернул индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволило увеличить размер выплат для 7,8 миллиона россиян.
Ранее Социальный фонд провел индексацию выплат работающим пенсионерам. Она прошла в беззаявительном порядке, то есть граждане получили повышенную пенсию автоматически. Прибавку к пенсии получили те пенсионеры, которые продолжили официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.