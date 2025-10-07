В России хотят пересчитать пенсии: кто может рассчитывать на повышение выплат

Повышенную выплату получат 7,8 млн человек Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России планируют провести перерасчет пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров. Данный законопроект направили на заключение в правительство депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщает РИА Новости.

«Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ „О страховых пенсиях“ за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года», — сказано в тексте проекта.

Проект также предусматривает выплату недополученных сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что с начала 2016 года по конец 2024 года ежегодной индексации пенсии работающих пенсионеров не было. Однако с 1 января 2025 года президент России Владимир Путин вернул индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволило увеличить размер выплат для 7,8 миллиона россиян.