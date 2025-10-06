НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России вырастут страховые выплаты: что это и кто сможет получать ежемесячно больше 100 тысяч рублей

Средства на компенсацию уже выделили

В России вырастут страховые выплаты: что это и кто сможет получать ежемесячно больше 100 тысяч рублей

Средства на компенсацию уже выделили

159
Зарплата будет одним из ключевых факторов при начислении

Зарплата будет одним из ключевых факторов при начислении

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России максимальный размер ежемесячных страховых выплат превысит 127 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Социального фонда России.

Ежемесячные страховые выплаты — это компенсация, которая начисляется при тяжелых травмах в течение реабилитационного периода с целью компенсации утраченного заработка.

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составит:

  • с 1 февраля 2026 года — 127 218 рублей;

  • с 1 февраля 2027 года — 132 307 рублей;

  • с 1 февраля 2028 года — 137 599 рублей. 

В 2025 году максимум, на что могли рассчитывать граждане, — это 119 118,52 рубля за полный календарный месяц.

Претендовать на эту выплату могут работники, которые получили травму на производстве. Несчастный случай является страховым, если он произошел с застрахованным лицом и подтвержден документально.

Величина выплат зависит от трех факторов:

  1. Степень ограничения трудоспособности.

  2. Средний заработок.

  3. Районные коэффициенты.

На финансирование выплат заложили 104,7 млрд рублей на 2026 год, 108,5 млрд рублей — на 2027 год и 112,5 млрд рублей — на 2028-й.

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших в 2026 году запланированы в размере 12,2 млрд рублей, на 2027 год — 12,7 млрд рублей, на 2028 год — 13,2 млрд рублей, пишет ТАСС.

Деньги выделят и на предотвращение травм и профессиональных заболеваний. В 2026 году — 42,1 млрд рублей, в 2027 году — 45,5 млрд рублей, в 2028 году — 49 млрд рублей. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
