В России вырастут страховые выплаты: что это и кто сможет получать ежемесячно больше 100 тысяч рублей

В России максимальный размер ежемесячных страховых выплат превысит 127 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Социального фонда России.
Ежемесячные страховые выплаты — это компенсация, которая начисляется при тяжелых травмах в течение реабилитационного периода с целью компенсации утраченного заработка.
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составит:
с 1 февраля 2026 года — 127 218 рублей;
с 1 февраля 2027 года — 132 307 рублей;
с 1 февраля 2028 года — 137 599 рублей.
В 2025 году максимум, на что могли рассчитывать граждане, — это 119 118,52 рубля за полный календарный месяц.
Претендовать на эту выплату могут работники, которые получили травму на производстве. Несчастный случай является страховым, если он произошел с застрахованным лицом и подтвержден документально.
Величина выплат зависит от трех факторов:
Степень ограничения трудоспособности.
Средний заработок.
Районные коэффициенты.
На финансирование выплат заложили 104,7 млрд рублей на 2026 год, 108,5 млрд рублей — на 2027 год и 112,5 млрд рублей — на 2028-й.
Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших в 2026 году запланированы в размере 12,2 млрд рублей, на 2027 год — 12,7 млрд рублей, на 2028 год — 13,2 млрд рублей, пишет ТАСС.
Деньги выделят и на предотвращение травм и профессиональных заболеваний. В 2026 году — 42,1 млрд рублей, в 2027 году — 45,5 млрд рублей, в 2028 году — 49 млрд рублей.