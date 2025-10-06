В России вырастут страховые выплаты: что это и кто сможет получать ежемесячно больше 100 тысяч рублей

Зарплата будет одним из ключевых факторов при начислении Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России максимальный размер ежемесячных страховых выплат превысит 127 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета Социального фонда России.

Ежемесячные страховые выплаты — это компенсация, которая начисляется при тяжелых травмах в течение реабилитационного периода с целью компенсации утраченного заработка.

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составит:

с 1 февраля 2026 года — 127 218 рублей;

с 1 февраля 2027 года — 132 307 рублей;

с 1 февраля 2028 года — 137 599 рублей.

В 2025 году максимум, на что могли рассчитывать граждане, — это 119 118,52 рубля за полный календарный месяц.

Претендовать на эту выплату могут работники, которые получили травму на производстве. Несчастный случай является страховым, если он произошел с застрахованным лицом и подтвержден документально.

Величина выплат зависит от трех факторов:

Степень ограничения трудоспособности. Средний заработок. Районные коэффициенты.

На финансирование выплат заложили 104,7 млрд рублей на 2026 год, 108,5 млрд рублей — на 2027 год и 112,5 млрд рублей — на 2028-й.

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших в 2026 году запланированы в размере 12,2 млрд рублей, на 2027 год — 12,7 млрд рублей, на 2028 год — 13,2 млрд рублей, пишет ТАСС.