Пенсию принесут до Нового года: кто получит повышенную выплату перед праздниками

Индексация пройдет с 1 января Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Некоторые пенсионеры в конце года досрочно получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь. Это связано с длинными новогодними праздниками.

«Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию», — рассказал ТАСС председатель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В 2026 году пенсии вырастут на 7,6%. А индексация пройдет с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.

Ранее мы писали о том, что сотни тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления до выхода на пенсию. В данном случае уже известно, как это случится и когда.