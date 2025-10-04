Пенсию принесут до Нового года: кто получит повышенную выплату перед праздниками

Некоторые пенсионеры в конце года досрочно получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь. Это связано с длинными новогодними праздниками.
«Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию», — рассказал ТАСС председатель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В 2026 году пенсии вырастут на 7,6%. А индексация пройдет с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.
К слову, в России стремительно растет доля стареющего населения, что грозит серьезными экономическими и социальными потрясениями. Министерство здравоохранения бьет тревогу: уже через пять лет, к 2030 году, более четверти населения страны (25,4%) будут составлять люди старше 60 лет. Почему так происходит и что с этим делать — читайте в отдельном разборе.