Качество хуже, а цена такая же: что такое стелсфляция, с помощью которой обманывают россиян

Как производители маскируют рост цен, оставляя нас в дураках

96
Каждый из покупателей чувствует себя обманутым

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов заявил о разгуле стелсфляции в российских магазинах, обвинив производителей в применении двойной тактики обмана потребителей. Во-первых, уменьшение объема и веса продукта (яйцеголовые эксперты называют это шринкфляцией), а во-вторых, замена дорогих ингредиентов на более дешевые (скимпфляция). По словам депутата, россияне становятся жертвами скрытого подорожания, получая товары худшего качества по старым ценам.

Чернышов подчеркнул, что граждане видят проблему и чувствуют себя обманутыми, получая товар худшего качества по прежней цене:

— Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции.

Опрошенные MSK1.RU независимые эксперты также подтверждают, что производители обманывают покупателя, или тем самым стреляют себе в ногу, подрывая экономические устои страны.

«Скрытое подорожание бьет по семейному бюджету и экономике»

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова в беседе с MSK1.RU отметила, что стелсфляция стала логичным продолжением высокой инфляции последних лет.

«Производители понимают, что резкий рост цен отпугнет покупателей, поэтому идут более „незаметным“ путем: уменьшают вес упаковки, снижают качество ингредиентов, но оставляют ценник прежним. В результате потребитель фактически получает меньше, а платит столько же, что по сути эквивалентно скрытому подорожанию», — говорит Кузнецова.

По данным NTech, средний вес упаковок товаров только за последние полгода сократился на 3%, приводит статистику эксперт.

«Для рядового человека это может казаться несущественным, но в годовом выражении и при массовом охвате речь идет уже о значительной дополнительной нагрузке на семейный бюджет», — подчеркнула эксперт.

Кузнецова также отметила, что стелсфляция подрывает доверие потребителей, снижает внутренний спрос и замедляет экономический рост. Она убеждена, что необходимо усилить контроль за производителями и ввести обязательное информирование потребителей о новых объемах и составах продукции, как это принято в развитых странах.

«Маркетплейсы честнее обычных магазинов»

По мнению сопредседателя Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Мирослава Радкевича, стелсфляция особенно остро ощущается в офлайн-магазинах, где у покупателей нет времени на детальное сравнение составов и отзывов. В то же время на маркетплейсах покупатели имеют возможность спокойно проверить цену за килограмм или литр, сравнить с другими товарами и почитать отзывы.

Радкевич говорит, что государство обязано максимально ужесточить контроль в офлайн-ретейле. Например, можно сделать обязательной практику отображения цены за единицу объема и рейтингов товаров непосредственно на полках магазинов.

«На маркетплейсах сами покупатели очень активно сигнализируют об изменениях: если продукт стал меньше или состав ухудшился, в комментариях это сразу видно, — говорит Радкевич. — Наш анализ рынка за последние 3 года показывает, что онлайн-торговля оказалась более прозрачной и защищенной для потребителя, чем офлайн».

Радкевич предлагает также сделать обязательным отображение цены за единицу объема прямо под основной ценой, а также вести историю изменений карточки товара — когда и на сколько менялся вес или состав (сейчас такая опция есть на некоторых торговых площадках).

«Это делает процесс покупки более честным для покупателя. В офлайн-магазинах, кстати, тоже можно ввести рейтинг и отзывы на полке у каждого товара. Там, где сейчас просто ценники, а в современных магазинах стали появляться электронные ценники», — предлагает эксперт.

Так что, как видно, сейчас желающий сэкономить (или по крайней мере не переплачивать за откровенную гадость) покупатель может спокойно выбрать вместо дискредитировавших себя торговых сетей интернет-магазины. Там обмануться не так легко.

А вы часто сталкиваетесь с таким обманом в магазинах?

Предлагаем также поделиться в комментариях своими историями, как вы столкнулись с обманом со стороны торговых сетей или маркетплейсов.

Дмитрий Капустин
Обман Обвес Рост цен Объемы упаковки Инфляция Кризис Производство продуктов
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
