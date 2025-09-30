Грядет дефицит? На АЗС пропадает топливо, в тары не наливают, а цены растут — что происходит в России с бензином

Рассказываем, что происходит на рынке топлива в России Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В некоторых регионах России начали ограничивать отпуск бензина. Причиной тому — перебои с поставками, сообщил MSK1.RU президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

«Большие нефтяные компании диктуют уровень цен. Помимо этого, у нас розничная стоимость регулируется инфляцией. Соответственно, в этих условиях небольшие компании могут либо закрываться, либо лимитировать отпуск бензина — вплоть до 10–20 литров на клиента», — объяснил эксперт.

По словам Баженова, эта ситуация в первую очередь касается Крыма, регионов юга России и Дальнего Востока.

Что касается Москвы и области, то «Лукойл» и его дочернее предприятие Teboil ввели запрет на отпуск бензина в канистрах и других тарах, убедился корреспондент MSK1.RU. Соответствующий приказ можно увидеть на самих АЗС. В документе сказано, что эта мера необходима для обеспечения противопожарной безопасности.

Приказ о запрете налива топлива в тары появился на АЗС Teboil в Подмосковье Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Почему на АЗС возникает дефицит

По мнению Баженова, на проблемах с отпуском бензина сказалось несколько факторов. Первый из них — конец высокого сезона.

«Запасы израсходованы, а спрос еще не начал снижаться. Помимо этого, влияют внеплановые остановки заводов на ремонты. Раньше эти данные были открыты, и участники рынка могли как-то подготовиться, а сейчас — нет. Сказываются и другие события — аварии, например. Они не выбивают всю инфраструктуру в целом, но локально создают дисбаланс. Это всё отражается на региональных рынках», — подчеркивает эксперт.

По словам эксперта, в таких условиях крупные нефтяные компании, которые продают и производят топливо, снабжают в первую очередь свои заправки. А уже потом очередь доходит до малых игроков.

«В крупных сетях есть собственные запасы, но и они имеют свойство заканчиваться в высокий сезон. Небольшие сети-партнеры снабжаются по остаточному принципу. А те, в свою очередь, поднимают цены, потому что идти в убыток никто не хочет. Или же они вводят лимиты и ограничения», — объясняет Баженов.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Сколько сейчас стоит бензин и ждать ли подорожания

По словам Павла Баженова, ситуацию осложняет то, что авто модернизировались, а инфраструктура, которая производит топливо для них, — нет.

«У нас в автомобилях, как правило, АИ-95 и выше, а российское производство заточено на АИ-92. Эта разбалансировка тоже имеет место, но со временем ситуация изменится. С дизелем — мы производим его в два раза больше, чем потребляем сами. И здесь ситуация намного легче», — объясняет эксперт.

При этом АИ-92 в восьмой раз за год обновил рекорд стоимости на Санкт-Петербургской бирже. Этот вид топлива подорожал на 0,05% — до 73 684 рублей за тонну. Что касается АИ-95, то его стоимость также показала рост на 0,27% и достигла 79 393 рублей за тонну. А дизель подешевел 0,20% — до 72 061 рубля за тонну.

Стали известны средние цены на бензин в России в августе 2025 года Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Как отмечает кандидат экономических наук Николай Кульбака, по сравнению с осенью 2024 года цены на бензин практически не изменились.

«Но тут другая проблема — похоже, мы имеем серьезную нехватку бензина, связанную с налетами дронов и тем, что логистика не успевает топливо перевозить. Регионы, где есть НПЗ, страдают меньше, а вот остальные сталкиваются с проблемами», — объясняет эксперт.

В нормальных условиях бензин бы дорожал. Но на протяжении последних десяти лет его стоимость растет даже медленнее, чем индекс потребительских цен. До тех пор, пока государство тормозит рост цен на бензин, у нас будет наблюдаться дефицит. Николай Кульбака кандидат экономических наук