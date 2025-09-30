НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Грядет дефицит? На АЗС пропадает топливо, в тары не наливают, а цены растут — что происходит в России с бензином

Грядет дефицит? На АЗС пропадает топливо, в тары не наливают, а цены растут — что происходит в России с бензином

Разбираемся вместе с экспертами

427
Рассказываем, что происходит на рынке топлива в России

Рассказываем, что происходит на рынке топлива в России

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В некоторых регионах России начали ограничивать отпуск бензина. Причиной тому — перебои с поставками, сообщил MSK1.RU президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

«Большие нефтяные компании диктуют уровень цен. Помимо этого, у нас розничная стоимость регулируется инфляцией. Соответственно, в этих условиях небольшие компании могут либо закрываться, либо лимитировать отпуск бензина — вплоть до 10–20 литров на клиента», — объяснил эксперт.

По словам Баженова, эта ситуация в первую очередь касается Крыма, регионов юга России и Дальнего Востока.

Что касается Москвы и области, то «Лукойл» и его дочернее предприятие Teboil ввели запрет на отпуск бензина в канистрах и других тарах, убедился корреспондент MSK1.RU. Соответствующий приказ можно увидеть на самих АЗС. В документе сказано, что эта мера необходима для обеспечения противопожарной безопасности.

Приказ о запрете налива топлива в тары появился на АЗС Teboil в Подмосковье

Приказ о запрете налива топлива в тары появился на АЗС Teboil в Подмосковье

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Почему на АЗС возникает дефицит

По мнению Баженова, на проблемах с отпуском бензина сказалось несколько факторов. Первый из них — конец высокого сезона.

«Запасы израсходованы, а спрос еще не начал снижаться. Помимо этого, влияют внеплановые остановки заводов на ремонты. Раньше эти данные были открыты, и участники рынка могли как-то подготовиться, а сейчас — нет. Сказываются и другие события — аварии, например. Они не выбивают всю инфраструктуру в целом, но локально создают дисбаланс. Это всё отражается на региональных рынках», — подчеркивает эксперт.

По словам эксперта, в таких условиях крупные нефтяные компании, которые продают и производят топливо, снабжают в первую очередь свои заправки. А уже потом очередь доходит до малых игроков.

«В крупных сетях есть собственные запасы, но и они имеют свойство заканчиваться в высокий сезон. Небольшие сети-партнеры снабжаются по остаточному принципу. А те, в свою очередь, поднимают цены, потому что идти в убыток никто не хочет. Или же они вводят лимиты и ограничения», — объясняет Баженов.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUИсточник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Сколько сейчас стоит бензин и ждать ли подорожания

По словам Павла Баженова, ситуацию осложняет то, что авто модернизировались, а инфраструктура, которая производит топливо для них, — нет.

«У нас в автомобилях, как правило, АИ-95 и выше, а российское производство заточено на АИ-92. Эта разбалансировка тоже имеет место, но со временем ситуация изменится. С дизелем — мы производим его в два раза больше, чем потребляем сами. И здесь ситуация намного легче», — объясняет эксперт.

При этом АИ-92 в восьмой раз за год обновил рекорд стоимости на Санкт-Петербургской бирже. Этот вид топлива подорожал на 0,05% — до 73 684 рублей за тонну. Что касается АИ-95, то его стоимость также показала рост на 0,27% и достигла 79 393 рублей за тонну. А дизель подешевел 0,20% — до 72 061 рубля за тонну.

Стали известны средние цены на бензин в России в августе 2025 года

Стали известны средние цены на бензин в России в августе 2025 года

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Как отмечает кандидат экономических наук Николай Кульбака, по сравнению с осенью 2024 года цены на бензин практически не изменились.

«Но тут другая проблема — похоже, мы имеем серьезную нехватку бензина, связанную с налетами дронов и тем, что логистика не успевает топливо перевозить. Регионы, где есть НПЗ, страдают меньше, а вот остальные сталкиваются с проблемами», — объясняет эксперт.

В нормальных условиях бензин бы дорожал. Но на протяжении последних десяти лет его стоимость растет даже медленнее, чем индекс потребительских цен. До тех пор, пока государство тормозит рост цен на бензин, у нас будет наблюдаться дефицит.

Николай Кульбака

кандидат экономических наук

Заметили ли вы, что бензин дорожает?

Да
Нет

Ранее мы рассказывали, насколько по России подорожал бензин. Почитайте также, когда автомобилистов без ОСАГО начнут вычислять по камерам.

Елена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
